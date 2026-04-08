Coahuila en el centro del análisis de la ONU sobre desapariciones

Los casos de desaparición registrados en Coahuila entre 2009 y 2016 fueron retomados por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU como referencia clave para explicar los patrones de este delito en México, dentro de su más reciente pronunciamiento emitido el pasado 2 de abril de 2026.

El organismo internacional incluyó a la entidad como uno de los ejemplos más representativos en el país, al documentar prácticas reiteradas durante ese periodo, en las que se identificaron detenciones sin registro y la posible participación o tolerancia de corporaciones de seguridad.

Estos antecedentes, ya documentados en informes internacionales desde años previos, fueron incorporados nuevamente en el análisis más reciente de la ONU para evidenciar que el fenómeno de desapariciones en México no es aislado, sino que responde a patrones estructurales que se han repetido en distintas regiones.

El Comité señala que lo ocurrido en estados como Coahuila permite entender la evolución de este delito a nivel nacional, al tratarse de casos donde se han identificado dinámicas similares en distintos momentos y contextos.

En su pronunciamiento, el organismo advierte que la desaparición forzada continúa siendo una problemática grave en el país, con más de 132 mil personas desaparecidas y decenas de miles de restos humanos sin identificar.

Además, precisa que, aunque no existe evidencia de una política generalizada impulsada desde el Estado mexicano, sí se han detectado casos en los que la participación, omisión o tolerancia de autoridades ha permitido la comisión de estos delitos.

Ante este escenario, el Comité solicitó que la situación de México sea llevada a la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de activar mecanismos de atención internacional y reforzar las acciones de búsqueda, investigación y sanción.

El pronunciamiento también generó reacciones por parte del Gobierno de México, que manifestó su desacuerdo con las conclusiones al considerar que se trata de la opinión de expertos independientes y no de una resolución vinculante.

Sin embargo, el informe coloca nuevamente en el debate internacional casos como los documentados en Coahuila, al considerarlos fundamentales para entender la magnitud y persistencia de la crisis de desapariciones en el país.

Comentarios