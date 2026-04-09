Inflación se acelera y da “mega brinco”: llega a 4.59%

La inflación en México sigue en escalada y dio un “mega brinco” al ubicarse en 4.59% durante marzo, hilando así su segundo mes por encima del 4%, de acuerdo con cifras publicadas por el INEGI.

Este repunte contrasta con el 3.80% registrado en marzo de 2025, mostrando una clara presión al alza en los precios al consumidor.

De acuerdo con la información presentada por el Inegi, el incremento responde principalmente al repunte de la inflación no subyacente, que se aceleró a 5.05% anual.

En particular, los aumentos más significativos se dieron en frutas y verduras, cuyos precios registraron alzas de doble dígito, impulsando la inflación agropecuaria hasta 8.77 por ciento.

En este sentido, un reporte de Grupo Financiero Base destaca que “esto es consecuencia de los problemas de oferta en el campo, que están provocando un fuerte repunte en los precios de las frutas y verduras en México”, lo que llevó a este rubro a alcanzar una inflación de 21.77% anual, la más alta desde agosto de 2017.

Incluso, algunos productos básicos han mostrado incrementos extremos: el jitomate y los chiles han llegado a encarecerse hasta 200% en el último año, reflejando la fuerte presión en alimentos frescos.

No obstante, otros componentes como los productos pecuarios ayudaron a contener parcialmente el alza general.

Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se desaceleró por segundo mes consecutivo a 4.45%; sin embargo, se mantiene elevada y lejos del objetivo del 3% del banco central.

A ello se suma la presión en energéticos, donde se comienzan a reflejar los efectos del encarecimiento global de materias primas, particularmente por la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ya impacta los precios de hidrocarburos en el país.





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