Coahuila enfrenta caída en empleo formal y aumento del desempleo

Coahuila enfrenta un escenario de desaceleración en la generación de empleo formal y un repunte en su tasa de desocupación durante 2025, de acuerdo con estadísticas oficiales del INEGI.

Las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que en mayo de 2025 Coahuila registró 865,109 trabajadores asegurados, lo que representa una caída anual de 1.53 por ciento.

La tendencia negativa continuó en agosto, cuando el empleo formal bajó a 860 mil 406 plazas, equivalente a una reducción de 1.46 por ciento respecto al mismo mes de 2023.

Si bien el estado logró generar 6 mil 986 empleos durante el primer trimestre del año —principalmente en la Región Sureste y La Laguna—, la zona centro, y en particular Monclova, sufrió una contracción de 889 puestos laborales.

Entre enero y mayo, Coahuila acumuló 2 mil 326 empleos nuevos, pero este avance se frenó bruscamente entre abril y mayo, periodo en el que se reportó una pérdida de mil 911 plazas.

Aumenta la tasa de desempleo.

El INEGI reportó en su boletín 2025 que la tasa de desocupación en Coahuila era de 3.5 por ciento, lo que equivale a 56 mil personas sin empleo. Sin embargo, para agosto del mismo año, este indicador subió a 4.33 por ciento.

Durante el primer semestre de 2025, Coahuila se colocó como el estado con la tasa de desempleo más alta del país, al registrar un 4.62 por ciento de su Población Económicamente Activa (PEA).

Pese a este panorama, el INEGI recordó que en 2024 la planta productiva del estado creció 21.6 por ciento, mientras el empleo tuvo un aumento de 18.2 por ciento, datos que indican un crecimiento que no se ha sostenido al mismo ritmo en 2025.

Monclova, la región más golpeada

La zona centro del estado continúa enfrentando complicaciones severas. Monclova, históricamente dependiente del sector siderúrgico, arrastra pérdidas laborales que se profundizaron en 2025.

Eugenio Williamson Yribarren, presidente consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Coahuila Centro Norte, advirtió que la salida de empresas o la suspensión de operaciones, como el caso de la galvanizadora de Ternium, refleja una “mala señal” para la economía local. Estas decisiones, afirmó, generan pérdida de empleos directos e indirectos y debilitan la actividad productiva de toda la región.

El empresario también criticó a las autoridades federales y estatales por no haber actuado con más firmeza en el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), cuya inactividad sigue siendo un factor determinante en la crisis laboral de Monclova y municipios cercanos.

Perspectivas y esperanza en la reactivación industrial

A pesar del escenario adverso, Williamson mantiene una postura optimista hacia 2026. Señaló que, aunque factores externos como los aranceles impuestos por Estados Unidos y la paralización de AHMSA complican el panorama, existen nuevas inversiones en proceso que podrían detonar una recuperación gradual.

Sobre una posible reactivación de AHMSA, aseguró que su regreso a operaciones permitiría un impulso inmediato al empleo, especialmente para los sectores de construcción, minería e infraestructura siderúrgica, tanto en la región carbonífera como en las plantas de Monclova, “si la nueva empresa propietaria decide operar”.

Panorama general

Los datos muestran que Coahuila enfrenta un aumento del desempleo y una leve contracción del empleo formal, pese a avances previos en su planta productiva. Para los empresarios, la incertidumbre industrial y la salida de compañías generan señales de alerta, pero la expectativa de nuevas inversiones podría marcar el inicio de una recuperación en el mediano plazo.

