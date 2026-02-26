Coahuila reporta tranquilidad tras operativos por narcobloqueos

El fiscal del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que, hasta el momento, no se han registrado novedades tras la implementación de un operativo especial en respuesta a los narcobloqueos que se registraron en diversas partes del país, tras la captura de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fernández Montañez destacó que, transcurridas 72 horas desde el inicio del operativo, la situación en materia de seguridad en Coahuila se ha mantenido tranquila. Sin embargo, enfatizó que esto no es motivo para bajar la guardia.

“Estamos cuidando todas las regiones del estado, que es muy extenso y cada una presenta particularidades distintas”, añadió.

El fiscal también anunció que se llevará a cabo una reunión de seguridad en la que se darán a conocer noticias positivas en beneficio de la región Laguna.

La comunidad permanece en alerta, pero las autoridades trabajan para garantizar la paz y seguridad en la entidad, en medio de la tensión generada por los recientes eventos violentos en otras partes del país.





