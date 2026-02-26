Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Federico_Fernandez_Montanez_b74e171ae7
Coahuila

Coahuila reporta tranquilidad tras operativos por narcobloqueos

Fernández Montañez destacó que, transcurridas 72 horas desde el inicio del operativo, la situación en materia de seguridad en Coahuila se ha mantenido tranquila

  • 26
  • Febrero
    2026

El fiscal del estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que, hasta el momento, no se han registrado novedades tras la implementación de un operativo especial en respuesta a los narcobloqueos que se registraron en diversas partes del país, tras la captura de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fernández Montañez destacó que, transcurridas 72 horas desde el inicio del operativo, la situación en materia de seguridad en Coahuila se ha mantenido tranquila. Sin embargo, enfatizó que esto no es motivo para bajar la guardia. 

Federico Fernández Montañez

“Estamos cuidando todas las regiones del estado, que es muy extenso y cada una presenta particularidades distintas”, añadió.

El fiscal también anunció que se llevará a cabo una reunión de seguridad en la que se darán a conocer noticias positivas en beneficio de la región Laguna. 

La comunidad permanece en alerta, pero las autoridades trabajan para garantizar la paz y seguridad en la entidad, en medio de la tensión generada por los recientes eventos violentos en otras partes del país.

Federico Fernández Montañez


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

obra_tren_saltillo1_8a24f30c5a
Alista Coahuila catálogo de proveedores locales para obra de tren
Automotriz_bcccf0379e
Coahuila mantiene tendencia sólida en producción automotriz
harfuch_mencho_2fe395ef9e
Señala Harfuch a cuatro posibles sucesores de 'El Mencho'
publicidad

Últimas Noticias

misiles_8a9433bdfe
Israel lanza ataque a Irán en medio de máxima tensión regional
INE_archivo_a37ac013d0
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político
cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×