Proyecta Ramos Arizpe complejo con seis canchas en La Minerva

La zona de La Minerva, en el sector Urbivilla, concentrará uno de los nuevos polos deportivos del municipio con la construcción de un campo que incluirá seis canchas —tres de futbol y tres de beisbol—, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al anunciar el proyecto durante la entrega de apoyos económicos a deportistas locales.

El edil detalló que la obra se realizará con respaldo del Gobierno del Estado y forma parte de los compromisos asumidos en materia de infraestructura deportiva.

El objetivo, señaló, es ampliar la oferta de espacios públicos para la práctica organizada del deporte en un sector de crecimiento habitacional.

En el mismo evento, el Ayuntamiento entregó 130 mil pesos en apoyos a escuelas y equipos deportivos del municipio, recursos que serán destinados a la adquisición de uniformes, equipo y gastos de participación en competencias dentro y fuera de Coahuila.

Gutiérrez Merino indicó que la inversión en infraestructura busca responder a la demanda de ligas y academias que actualmente operan con limitaciones de espacios, así como fortalecer la actividad deportiva como alternativa de formación para niñas, niños y jóvenes.

El proyecto en La Minerva se suma a otras acciones municipales de mantenimiento y mejora de instalaciones existentes, en un contexto donde el crecimiento urbano ha incrementado la necesidad de áreas recreativas y deportivas en distintas colonias de Ramos Arizpe.

