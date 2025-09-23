Cerrar X
ea039e64_7899_4465_b009_3a789e878b6e_9bdf56c537
Coahuila

Coahuila refuerza blindaje por caso de gusano barrenador en NL

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que Coahuila se mantiene en alerta máxima y pidió al Gobierno Federal aplicar medidas extraordinarias

  • 23
  • Septiembre
    2025

Tras el caso de gusano barrenador detectado en Nuevo León, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que Coahuila se mantiene en alerta máxima y pidió al Gobierno Federal aplicar medidas extraordinarias, como el cierre de la frontera sur del país, para impedir la propagación de esta plaga que amenaza a la ganadería nacional.

El mandatario advirtió que el brote representa un riesgo crítico para los productores y que incluso podría retrasar los planes de reapertura de exportaciones a Estados Unidos, luego de que autoridades zoosanitarias de ese país realizaron inspecciones en Coahuila hace dos semanas.

4b66a42c-f484-4b16-913d-08323325c1d9.jfif

Jiménez recordó que desde hace meses la entidad refuerza la vigilancia sanitaria con filtros de inspección, casetas, vehículos y personal especializado, en coordinación con la Policía Estatal, la Fiscalía y la Secretaría de Desarrollo Rural, para evitar el ingreso de ganado sin permisos.

Además, destacó que su administración ha invertido en plantas ganaderas de Acuña y Piedras Negras para garantizar estándares internacionales de sanidad y proteger a los productores locales.

ecd643c9-9a89-401b-b261-5dd731540306.jfif

Finalmente, responsabilizó al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de control en la entrada de ganado de Centro y Sudamérica, lo que permitió la propagación de plagas, y aseguró que Coahuila mantendrá comunicación estrecha con los ganaderos y autoridades federales para enfrentar esta contingencia que está punto de cumplir un año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

03_LLAMA_SALUD_A_PREVENIR_EL_EMBARAZO_ADOLESCENTE_213a54c633
Salud refuerza acciones contra embarazo adolescente en Nuevo León
54f1ad8d_1c5d_42ad_b313_39e2b487b9c6_84994c3a1f
Descarta trasvase del Cuchillo a Tamaulipas por ahora
black_hawk_fuerza_civil2_93c36242a8
Logra NL mantener baja en homicidios en este 2025: Fuerza Civil
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_d865b20133
Reynosa será sede del evento 'Parrilleros con Causa'
EH_UNA_FOTO_23_c7a6ce3a0a
Interviene Derechos Humanos en conflicto de maestra en kinder
EH_FOTO_VERTICAL_2_393b41091e
Descubren nuevo campo de exterminio en Reynosa
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×