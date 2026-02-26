Reportan más de 600 vehículos robados tras hechos violentos

Un total de 631 vehículos asegurados fueron robados entre el 22 y el 24 de febrero, en medio de los hechos violentos registrados tras la caída de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con información difundida por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El organismo del sector asegurador calificó lo ocurrido como un “evento atípico”, al señalar que el volumen de unidades sustraídas en ese periodo superó de manera significativa los promedios diarios habituales.

Jalisco concentra la mayoría de los casos

Del total reportado a nivel nacional, 396 robos ocurrieron en Jalisco, entidad donde se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos tras el operativo federal.

En Michoacán se contabilizaron 101 unidades robadas, mientras que en Nayarit fueron 80, estos tres estados concentraron alrededor del 92% de los casos registrados en ese lapso.

En Guanajuato también se reportaron aproximadamente 10 vehículos sustraídos durante el mismo periodo.

Robos ligados a bloqueos y disturbios

Los reportes se dieron en el contexto de una jornada de violencia que incluyó cierres de carreteras, incendios de automóviles y afectaciones en zonas urbanas y vías de comunicación en el occidente del país.

De acuerdo con los datos difundidos, los hechos ocurrieron tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fuerzas federales abatieron a “El Mencho”, lo que derivó en reacciones violentas en distintas regiones cercanas.

Aseguradoras activan procesos de reclamación

La AMIS informó que la mayoría de los vehículos robados contaban con póliza vigente, por lo que los propietarios pueden iniciar los procedimientos correspondientes para hacer válida la cobertura.

Entre los pasos establecidos se encuentra presentar la denuncia ante las autoridades y notificar de inmediato a la aseguradora para que se active el proceso de ajuste y evaluación del siniestro.

El organismo reiteró que el comportamiento observado durante esos tres días fue extraordinario en comparación con los registros habituales, debido a la concentración de robos en un periodo corto y en una misma región del país.

