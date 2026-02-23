Podcast
Coahuila

Coahuila se blinda con al menos 10 mil elementos en carreteras

El gobernador Manolo Jiménez Salinas convocó a una reunión inmediata de la Mesa de Seguridad del Estado, con la finalidad de blindar la entidad

  • 23
  • Febrero
    2026

En cuanto se tuvo información de los operativos federales para la captura de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobernador Manolo Jiménez Salinas convocó a una reunión inmediata de la Mesa de Seguridad del Estado, con la finalidad de blindar la entidad contra cualquier hecho de violencia como reacción a la detención del capo.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, acompañado del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez y del Subsecretario Operativo de las Fuerzas Estatales, Héctor Flores Rodríguez, realizó este lunes un recorrido por el filtro de seguridad que se ubica en la carretera Saltillo-Monterrey, donde dijo que de inmediato se puso en alerta a las Fuerzas de Seguridad municipales, estatales y federales para blindar a Coahuila con cerca de 10 mil elementos.

“Con la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal, la FGR y Policía Municipal, lo que hacemos es un despliegue operativo en caminos rurales, carreteras, brechas y por aire se desplegaron las aeronaves con las que contamos para poder cubrir cada rincón del estado”, dijo el Fiscal.

“Como ustedes saben desde muy temprano se estaban realizando operativos a cargo de las corporaciones federales en ciertas entidades federativas, lo que detona ciertos enfrentamientos, detenciones y empezamos a monitorear que en algunos estados se presentaban bloqueos y enfrentamientos, entonces nosotros de manera preventiva buscamos sellar nuestras fronteras”, agregó Fernández Montañez.

Recalcó que dentro de los operativos en carreteras, caminos y brechas, las fuerzas de seguridad no han reportado novedad alguna, pero que ello no implica que se baje la guardia, por lo que los operativos se prolongarán por 72 horas, con movilización de vehículos y elementos hacia los límites con Nuevo León y Tamaulipas, así como Zacatecas, además de los filtros de seguridad de Saltillo y la Laguna.


