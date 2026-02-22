Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
cocodrilo_455c3ab40b
Coahuila

Trasladan cocodrilo de Ramos Arizpe al Museo del Desierto

Este lunes se iniciarán estudios médicos, entre ellos un análisis coproparasitoscópico para descartar parásitos internos

  • 22
  • Febrero
    2026

El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) localizado y capturado en la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, fue trasladado al Museo del Desierto, donde permanecerá de manera provisional mientras la Profepa define el sitio al que será enviado de forma definitiva.

Fernando Toledo, director del Museo Viviente, detalló que se trata de un macho juvenil de entre dos y tres años, con una longitud cercana a los 80 centímetros y un peso aproximado de dos kilogramos.

A su llegada no presentaba heridas visibles ni signos de desnutrición, por lo que, en apariencia, su estado de salud es estable.

cocodrilo.jpg

Origen y condición del ejemplar

El especialista indicó que el ejemplar muestra un marcaje en las escamas, señal de que fue adquirido en un criadero y posteriormente liberado.

Subrayó que esta especie no habita de manera natural en Coahuila, por lo que su presencia en la presa confirma que fue introducida por particulares.

De acuerdo con Toledo, el animal fue ingresado a un espacio controlado, con poca luz y mínima interacción, para reducir el estrés tras la captura.

Evaluación médica y resguardo temporal

Este lunes se iniciarán estudios médicos, entre ellos un análisis coproparasitoscópico para descartar parásitos internos y, en caso necesario, pruebas sanguíneas para evaluar su condición general, y en base a las muestras se procederá a alimentarlo como parte del protocolo de adaptación.

El Museo del Desierto puede mantenerlo bajo resguardo durante un periodo aproximado de una semana o diez días.

No obstante, el director aclaró que no es viable que permanezca ahí de manera permanente, ya que el recinto alberga otro cocodrilo macho de mayor tamaño y la convivencia representaría un riesgo.

Detalles del operativo y vigilancia

Sobre el operativo, explicó que la captura se concretó durante un recorrido nocturno en lancha, cuando el reflejo ocular del reptil fue detectado con iluminación directa.

Mediante una pértiga con lazo se aseguró el cuello y posteriormente el hocico para evitar lesiones, procedimiento que permitió retirarlo sin incidentes.

Toledo advirtió que el clima extremoso del desierto coahuilense, especialmente durante el invierno, no es adecuado para esta especie.

Al depender del ambiente para regular su temperatura corporal, un ejemplar joven podría sufrir hipotermia si enfrenta descensos bruscos de temperatura.

Autoridades federales, estatales y municipales que participaron en el aseguramiento del reptil mantendrán la vigilancia en la zona para descartar la presencia de otro individuo y será la Profepa quien determine el destino final del cocodrilo, una vez concluido el periodo de evaluación médica y resguardo temporal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_9454_844547db66
Restringen acceso en presa Palo Blanco, Ramos Arizpe
cocodrilo_2026_19fa142329
Capturan cocodrilo en colonia Monte Alto de Altamira
escena_fatima_bosch_23d74cd665
Aclara Fátima Bosch su estado tras desvanecerse en desfile
publicidad

Últimas Noticias

AP_26055022992039_2d580ed491
Atacante suicida detona un explosivo y mata a un policía en Moscú
nacional_ignacio_mier_798da17376
'La reforma electoral sí se presentará mañana': Ignacio Mier
inter_pentagono_d915f47aa6
Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
publicidad
×