Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
central_saltillo_c09e2c27b0
Coahuila

Cancelan salidas en Central de Saltillo tras muerte de El Mencho

Taquilleros señalaron que la medida busca evitar traslados hacia zonas con riesgo operativo y mantener a salvo a pasajeros y operadores

  • 22
  • Febrero
    2026

Varias líneas de autobuses suspendieron corridas desde la Central Camionera de Saltillo hacia destinos como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tamaulipas, luego de la ola de bloqueos y hechos violentos registrada en distintas regiones del país tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con la información reportada durante las últimas horas.

¿Qué líneas suspendieron salidas desde Saltillo?

Personal de taquillas informó que ETN, Ómnibus y Turistar cancelaron salidas “hasta nuevo aviso” por motivos de seguridad, ante reportes de narcobloqueos y enfrentamientos en rutas y puntos de conexión hacia el occidente, el centro y el noreste del país.

Taquilleros de Ómnibus, Frontera y Turistar señalaron que la medida busca evitar traslados hacia zonas con riesgo operativo y mantener a salvo a pasajeros y operadores.

¿Qué ocurre con las corridas hacia Monterrey?

Hasta este momento, Grupo Senda mantiene corridas a Monterrey, aunque —según el personal consultado— no se ha confirmado una suspensión total de su servicio.

En la terminal, usuarios han sido informados en ventanillas sobre cambios, cancelaciones y opciones disponibles mientras se define si habrá ajustes adicionales conforme evolucione la situación en carretera.

¿Qué acciones implementaron autoridades en Coahuila?

En Coahuila, autoridades estatales ya habían informado un despliegue operativo. El fiscal Federico Fernández Montañez indicó previamente que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez, se activó un operativo coordinado con fuerzas federales, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales en las cinco regiones del estado, como medida preventiva ante los operativos desarrollados en otras entidades.

Recomendaciones para pasajeros ante cancelaciones

Las líneas de transporte recomiendan a los pasajeros no acudir a la central sin confirmar el estatus de su corrida y, en su caso, reprogramar o solicitar información de reembolsos directamente en taquilla.

La reanudación de servicios dependerá de la liberación de rutas y de las condiciones de seguridad en los trayectos hacia los destinos afectados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ronald_Johnson_b9c9d034de
Embajador de EUA lamenta muerte de 25 elementos de la GN
EH_UNA_FOTO_2026_02_23_T172507_796_c7e5e2d170
Refuerzan Jalisco con 2 mil militares tras muerte de 'El Mencho'
fifa_critica_infantino_trump_7504bc586c
Expresidente de FIFA critica a Trump e Infantino por Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

AP_26055022992039_2d580ed491
Atacante suicida detona un explosivo y mata a un policía en Moscú
nacional_ignacio_mier_798da17376
'La reforma electoral sí se presentará mañana': Ignacio Mier
inter_pentagono_d915f47aa6
Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
publicidad
×