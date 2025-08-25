Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_25_at_2_55_30_PM_2_de2f89d410
Coahuila

Comienza la instalación de 350 cámaras para el C2 de Ramos Arizpe

La infraestructura busca reforzar la vigilancia en escuelas, parques industriales, avenidas y zonas de alta concentración ciudadana

  • 25
  • Agosto
    2025

Más de 350 cámaras de videovigilancia comenzarán a operar en distintos puntos de Ramos Arizpe como parte del proyecto de seguridad que incluye la apertura de un nuevo Centro de Comando y Control (C2).

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este sistema permitirá un monitoreo permanente a través de cámaras fijas, móviles y drones, además de botones de pánico y equipo instalado en patrullas. 

La infraestructura busca reforzar la vigilancia en escuelas, parques industriales, avenidas y zonas de alta concentración ciudadana.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 2.55.30 PM.jpeg

De acuerdo con el edil, el despliegue tecnológico forma parte de una estrategia coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con municipios vecinos, principalmente Saltillo.

 “Vamos a tener ojos en toda la ciudad”, señaló al detallar que la intención es blindar tanto áreas urbanas como rurales.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 2.55.29 PM.jpeg

La instalación de este sistema coincide con un esfuerzo regional por mantener bajos índices delictivos y garantizar confianza para inversionistas. 

Gutiérrez Merino subrayó que la seguridad se vincula directamente con el desarrollo económico y social de Ramos Arizpe.

El C2 entrará en operación en los próximos meses y concentrará el monitoreo de cámaras, alertas ciudadanas y reportes en tiempo real, con la finalidad de agilizar la respuesta ante emergencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_25_at_10_30_15_PM_1e18e2dac9
Refuerza Jesús Nava señalética vial previo al regreso a clases
Whats_App_Image_2025_08_25_at_6_00_49_PM_5a62f8b2a6
Fortalecen seguridad en La Laguna ante inquietudes de empresarios
cec036d4_8461_4ea5_904f_b0befb038e65_f46371e406
Muere tras caer de puente peatonal mientras realizaba trabajos
publicidad

Últimas Noticias

Israel_Gaza_86e51f5b08
Protestan en Israel para exigir liberación de rehenes en Gaza
Checo_Perez_a3d34a76f8
¡Ha vuelto! Cadillac confirma el regreso de 'Checo' Pérez a F1
93129934_10157455480154107_6146275784588787712_n_fdc6ac942b
Robbie Williams enfrenta demanda por autoría del éxito 'Angels'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×