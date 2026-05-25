Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_25_at_4_17_48_PM_3a4979e6c3
Coahuila

Buscan terminar inundaciones históricas en Camino Real del Valle

El edil explicó que las recientes lluvias permitieron comprobar el funcionamiento del nuevo sistema hidráulico, el cual evitó que el agua se estancara.

  • 25
  • Mayo
    2026

Las inundaciones que durante años bloquearon el paso vehicular en el Camino Real del Valle de Ramos Arizpe comenzaron a ser intervenidas con nuevas obras hidráulicas y de pavimentación que buscan evitar nuevamente el colapso de la vialidad durante las lluvias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos complementarios que se realizan en la segunda etapa del sector, donde anteriormente el agua alcanzaba hasta medio metro de altura y dejaba vehículos varados cada vez que se registraban precipitaciones moderadas.

El edil explicó que las recientes lluvias permitieron comprobar el funcionamiento del nuevo sistema hidráulico, el cual evitó que el agua se estancara como ocurría anteriormente.

“Con la lluvia el agua caminó perfectamente bien y ya no tuvimos inundaciones”, señaló durante el recorrido realizado junto con personal de Obras Públicas y Servicios Primarios.

Las obras incluyen la colocación de casi 100 metros de concreto hidráulico de más de 20 centímetros de espesor, además de nuevos desniveles diseñados para dirigir el agua hacia el arroyo y evitar acumulaciones sobre la vialidad.

WhatsApp Image 2026-05-25 at 4.17.48 PM (1).jpeg

Gutiérrez Merino explicó que anteriormente la zona únicamente contaba con una plataforma plana, situación que provocaba el estancamiento del agua y daños constantes al pavimento.

Añadió que ahora también se trabaja en la limpieza del arroyo y desagües cercanos para garantizar que el flujo pluvial continúe sin obstrucciones durante las próximas lluvias pronosticadas para la región.

El alcalde recordó que el problema persistía prácticamente desde la inauguración original del bulevar y generaba afectaciones frecuentes a automovilistas, principalmente durante tormentas intensas.

Actualmente la iluminación ya fue concluida en el sector y únicamente falta concluir el recarpeteo final de algunos tramos, trabajos que dependen de la llegada de materiales debido al aumento en la demanda de asfalto y derivados provocado por la temporada de lluvias.

El edil señaló que las obras beneficiarán a miles de habitantes que diariamente utilizan esta vialidad como una de las principales conexiones de la zona poniente de Ramos Arizpe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Mauricio_Farah_52fe1c1d51
Sesiona Comité de PC en San Pedro, por temporada de lluvias
reb_4b569391bc
Alertan autoridades por posible tornado en Ciudad Acuña
Whats_App_Image_2026_05_25_at_15_27_04_21b25f8269
Alertan por árboles dañados por lluvias en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

AP_26137474228885_d9e9ac9943
Ucrania ataca terminal portuaria y aeródromos en el sur de Rusia
nl_pcnl_eua_64742b49c8
Fortalece PCNL habilidades de rescate y supervivencia en EUA 
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_31_09_PM_5fcbf40025
Maru Campos enfrenta doble citatorio por caso CIA y denuncia
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×