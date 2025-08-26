Concluyen estudios en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe

Diez trabajadores del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe se graduaron este martes de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), al concluir sus estudios profesionales gracias a un programa de becas impulsado por el municipio.

La ceremonia se realizó en el Museo del Desierto, donde en total 170 estudiantes recibieron su título profesional en áreas como Ingeniería Robótica, Ingeniería en Metrología Industrial y Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este logro refleja el compromiso de su administración con la profesionalización del servicio público.

“Hoy quiero felicitar de manera muy especial a todos los jóvenes que lograron graduarse, también a nuestros compañeros de trabajo aquí presentes. Todos ustedes son un ejemplo de superación, y con su talento y preparación profesional harán que el servicio público de Ramos Arizpe, o de la industria y la iniciativa privada, se distinga cada vez más por su calidad y cercanía con la gente”, expresó.

La graduación, además de reconocer el esfuerzo de los egresados, sirvió para resaltar la importancia de la UPRA como motor educativo y formativo para la competitividad regional, al preparar profesionistas que fortalecerán la industria y los servicios en Coahuila.

En el presídium acompañaron al alcalde representantes del sector educativo y empresarial, entre ellos: Katy Salinas Pérez, fiscal de la Niñez y las Mujeres del Estado; Saúl Noguerón Contreras, subsecretario de Educación Superior; Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste; y Carlos Kalionchis Reyes, regidor de Saltillo.

También estuvieron Alfio Vega de la Peña, director del Conalep; Leonardo Jiménez Camacho, director del Cobac; Norma Violeta Dávila Salinas, directora de Vinculación en CECyTec; Claudia Rodríguez Sepúlveda, directora de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe; y Alma Aleida López Barrón, rectora de la UPRA.

Finalmente, Gutiérrez Merino subrayó que Ramos Arizpe mantendrá su apuesta por la educación como herramienta para ofrecer mejores servicios públicos y construir una ciudad con visión de futuro.

