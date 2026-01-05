Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Incrementan_apoyos_para_beneficiarios_de_Becas_Bienestar_en_2026_9f2371adb6
Nacional

Incrementan apoyos para beneficiarios de Becas Bienestar en 2026

Será el próximo mes de febrero cuando se implementen las asambleas, mismas donde darán a conocer la mecánica para volverse acreedor del beneficio

  • 05
  • Enero
    2026

Autoridades afirman que los programas de Becas del Bienestar presentan un incremento del 216% en sus apoyos, en comparación a sus inicios en 2019, cuando fue implementado durante la administración el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

En su participación durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo aseguró que se tuvo un crecimiento del casi el doble del número de beneficiarios de estos apoyos, con respecto al año anterior. 

Incremento-becas.jpg

En 2025, se tenía un acumulado de 13.3 millones de becarios, mientras que el presente año inicia con un total de 22.8 millones de beneficiarios.

Captura de pantalla 2026-01-05 094012.png

Anuncian beca Rita Cetina para alumnos de primaria

León Trujillo anunció el nuevo apoyo para los estudiantes de nivel primaria, quienes serán acreedores del monto de $2,500 pesos para útiles y uniformes.

Captura de pantalla 2026-01-05 094213.png

En este caso, el apoyo será individual para cada uno de los estudiantes que van desde primer hasta sexto grado, que se registren de manera oportuna.

Será el próximo mes de febrero cuando se implementen las asambleas donde darán a conocer la mecánica del registro.

Arranca entrega de tarjetas para nivel secundaria

El coordinador nacional también mencionó que este 05 de enero arrancan con la entrega de tarjetas de la beca "Rita Cetina" para nivel secundaria. Instó a todos los estudiantes citados en las asambleas a que acudan dentro del horario en el que fueron requeridos para recibir dicho apoyo.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_06_37_PM_32fdaa5303
Fundación Iluminando Corazones confía en mantener apoyo en 2026
muerte_menor_reynosa_7a4e7bd591
Consterna muerte de una menor de 3 años; investigan causa
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_4a770de2ea
'Tema Venezuela podría impactar en revisión del T-MEC': Maquilas
Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_50_25_PM_9d2d59a1c7
Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×