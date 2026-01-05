Incrementan apoyos para beneficiarios de Becas Bienestar en 2026

Autoridades afirman que los programas de Becas del Bienestar presentan un incremento del 216% en sus apoyos, en comparación a sus inicios en 2019, cuando fue implementado durante la administración el expresidente Andrés Manuel López Obrador,

En su participación durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo aseguró que se tuvo un crecimiento del casi el doble del número de beneficiarios de estos apoyos, con respecto al año anterior.

En 2025, se tenía un acumulado de 13.3 millones de becarios, mientras que el presente año inicia con un total de 22.8 millones de beneficiarios.

Anuncian beca Rita Cetina para alumnos de primaria

León Trujillo anunció el nuevo apoyo para los estudiantes de nivel primaria, quienes serán acreedores del monto de $2,500 pesos para útiles y uniformes.

En este caso, el apoyo será individual para cada uno de los estudiantes que van desde primer hasta sexto grado, que se registren de manera oportuna.

Será el próximo mes de febrero cuando se implementen las asambleas donde darán a conocer la mecánica del registro.

Arranca entrega de tarjetas para nivel secundaria

El coordinador nacional también mencionó que este 05 de enero arrancan con la entrega de tarjetas de la beca "Rita Cetina" para nivel secundaria. Instó a todos los estudiantes citados en las asambleas a que acudan dentro del horario en el que fueron requeridos para recibir dicho apoyo.

