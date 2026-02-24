Podcast
Coahuila

Día de la Bandera pasa sin acto oficial en Saltillo

El Día de la Bandera se conmemoró este 24 de febrero en Saltillo sin ceremonia protocolaria oficial en la explanada del Parque Las Maravillas

  24
  Febrero
    2026

El Día de la Bandera se conmemoró este 24 de febrero en Saltillo sin ceremonia protocolaria oficial en la explanada del Parque Las Maravillas, donde se ubica una de las banderas monumentales de la ciudad.

Desde temprana hora, el lábaro patrio fue izado y ondeó a toda asta bajo un cielo despejado y condiciones de viento favorables; sin embargo, no se realizó acto cívico con la presencia de autoridades municipales, estatales o del Ejército Mexicano, como tradicionalmente ocurre en esta fecha del calendario cívico nacional.

De manera habitual, el 24 de febrero incluye honores a la bandera, participación de escoltas, bandas de guerra y representación de instituciones educativas, particularmente coordinadas por autoridades de educación y fuerzas armadas. En esta ocasión, la explanada permaneció sin actividad protocolaria.

En otras ciudades del estado también se cuenta con banderas monumentales, como en Torreón y Piedras Negras, donde regularmente se desarrollan ceremonias encabezadas por autoridades. En Saltillo, capital del estado, el izamiento se limitó a la presencia del símbolo patrio sin evento conmemorativo público.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el acto fue reprogramado o si se realizará en otro punto de la ciudad. El Día de la Bandera es una de las fechas cívicas más relevantes del país y forma parte del calendario oficial de ceremonias escolares y gubernamentales.  


