Perro ataca a menor cerca de primaria y provoca alarma

Un menor de ocho años de edad resultó con heridas de consideración luego de ser atacado por un perro en las inmediaciones de la escuela primaria J. Félix Campos Corona, ubicada en la colonia Gaspar Valdez, lo que generó preocupación entre padres de familia y vecinos del sector.

Hechos ocurrieron cuando caminaba con su madre

De acuerdo con los primeros reportes, el niño caminaba acompañado de su madre cuando fue sorprendido por uno de varios perros que se encontraban peleando en la zona. Tras el ataque, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a la Clínica Uno del IMSS, donde recibió atención médica especializada.

Padres piden mayor responsabilidad

Tras lo ocurrido, padres de familia señalaron durante una plática que no es correcto llevar perros a zonas escolares o lugares donde hay concentración de niñas y niños, ya que representan un riesgo latente. Subrayaron que, en caso de que ocurra algún incidente, los dueños deben asumir la responsabilidad correspondiente.

Por su parte, algunas personas que acostumbran alimentar a los canes se deslindaron de ser sus propietarios, situación que reavivó el llamado a reforzar la tenencia responsable de mascotas y la vigilancia en los alrededores de los planteles educativos.

Comentarios