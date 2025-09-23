Continúa Amal Esper concentrada en la regiduría

Pese a ser uno de los perfiles que más suenan para participar en el próximo periodo electoral, donde se elegirán diputaciones estatales, la regidora del PAN en el Cabildo de Saltillo, Amal Esper Serur, señaló que, de momento, se mantiene concentrada en su actual labor.

“Por lo pronto, al día de hoy, yo sigo enfocada en mi trabajo, como lo he estado haciendo desde enero. Ahorita no estoy pensando en pedir licencia para irme de candidata a una diputación”, señaló Amal Esper.

Si bien reconoció que, al igual que muchos, tiene aspiraciones de crecimiento, consideró que se deben no solo esperar los tiempos, sino también analizar las posibilidades de participar en una contienda electoral.

“La verdad es que hay muchos aspectos que tenemos que ver. Hay que analizar el tema de selección, el tema del partido y si pudiera haber alguna alianza entre los partidos. Sé que también los tiempos ya están un poquito encima, pero son cosas que se tienen que ver detenidamente”.

Finalmente, dijo que, si bien lleva muchos años en la política, quiere ser muy cautelosa. Aunque su partido siempre la ha respaldado, de momento ella se mantiene enfocada en su trabajo dentro de la regiduría.

“Obviamente, yo quiero seguir creciendo en mi carrera política; aspiro a una diputación, pero por lo pronto sigo enfocada en mi labor”, finalizó.

Comentarios