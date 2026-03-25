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Anuncian 'fase de venta de última hora' para entradas al Mundial

La próxima edición de la máxima fiesta del futbol busca batir el récord de asistencia de 3.5 millones de personas establecido en el Mundial de 1994

  • 25
  • Marzo
    2026

Ante la demanda de entradas para el Mundial de futbol que se celebrará en junio y julio, la FIFA dio a conocer la fase de "venta de última hora" de entradas para el evento, que comenzará el miércoles 1 de abril.

"La fase de venta de última hora es la cuarta y última fase oficial en la que el público general podrá adquirir entradas para asistir a la competición de 48 selecciones que se celebrará en tres países anfitriones", indicó el organismo en un comunicado.

Los aficionados podrán acudir a FIFA.com/tickets hasta el final del torneo para poder obtener sus localidades.

En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago.

Los aficionados podrán elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción "Reservar el mejor asiento". 

A partir del 1 de abril, los titulares que hayan comprado entradas en fases anteriores podrán acceder a su cuenta de la FIFA para ver las localidades que se les haya asignado.

La FIFA recomienda a los aficionados que visiten periódicamente FIFA.com/tickets, ya que es posible que las entradas que no estuvieran disponibles en un momento dado estén disponibles más adelante en la plataforma oficial.

Las entradas se pondrán a la venta de forma escalonada, incluidos aquellos que dan acceso a varios encuentros en un mismo día (en función de la disponibilidad).

Asimismo, a partir del jueves 2 de abril el Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA volverá a estar disponible para los titulares que cumplan los criterios en FIFA.com/tickets.

Esta plataforma oficial permite a los seguidores que no puedan acudir a los partidos vender sus entradas en un entorno seguro, que los protege de ventas no válidas o no autorizadas. La disponibilidad de este servicio depende de los reglamentos locales y federales. 

La FIFA señaló que solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al final del periodo correspondiente, el 27 de febrero.

A menos de 80 días del comienzo de la competición, todo apunta a que en la edición de este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en el Mundial de 1994.


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