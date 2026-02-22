Podcast
Coahuila

Activa Coahuila operativo especial tras muerte de 'El Mencho'

Fernández Montañez explicó que la medida es preventiva y responde a los operativos que se llevan a cabo en otros estados

El Gobierno de Coahuila activó un despliegue operativo en las cinco regiones del estado tras el abatimiento de  Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

El funcionario señaló que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en su carácter de jefe del Gabinete de Seguridad, se puso en marcha un operativo coordinado con fuerzas federales ante los movimientos y acciones que se desarrollan en otras entidades del país.

El despliegue incluye la participación de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y las corporaciones municipales, en coordinación con instancias federales, con el objetivo de reforzar la vigilancia, prevenir posibles reacciones y mantener condiciones de seguridad en el territorio estatal.

Medida preventiva para anticipar cualquier situación de riesgo

Fernández Montañez explicó que la medida es preventiva y responde a los operativos que se llevan a cabo en otros estados, por lo que se busca anticipar cualquier situación que pudiera impactar a la entidad.

Las autoridades indicaron que se mantendrá monitoreo permanente y presencia operativa en puntos estratégicos, además de comunicación constante entre las corporaciones de seguridad.

El fiscal reiteró que el propósito es mantener informada a la ciudadanía y garantizar la estabilidad en Coahuila ante el contexto nacional derivado de la detención del líder criminal.


