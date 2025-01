Cuesta de enero impacta a comerciantes y consumidores en Saltillo

Con la llegada de la primera quincena de enero, muchos saltillenses ya comienzan a sentir los efectos de la temida "cuesta de enero". Aunque las fiestas decembrinas dejaron buenos recuerdos y algunas compras, el impacto económico ya se refleja en las calles y mercados de la ciudad, donde tanto comerciantes como consumidores perciben un leve descenso en las ventas.

"Hay que disfrutar la primera quincena porque no sabemos cuánto va a durar, pero ya se asoma la cuesta de enero", comentó un comerciante de la zona centro. La expectativa entre los empresarios y compradores es clara: el inicio del año representa una época de ajustes, donde la disminución de ingresos y los compromisos económicos del mes pasado hacen que las personas sean más cautas a la hora de gastar.

Las jefas de hogar, quienes en muchos casos son las principales administradoras del presupuesto familiar, se convierten en las figuras clave para afrontar estos días difíciles. "Sabemos que tenemos que distribuir bien el dinero, ya no hay mucho que hacer, pero todo lo bailado en diciembre ya nadie nos lo quita", afirmó una vecina de la colonia Mirasierra, quien, como muchas otras, se prepara para hacer frente a los gastos de enero con prudencia.

Los comerciantes también han notado el descenso en sus ventas. "El frío y las fiestas decembrinas afectaron las compras en los últimos días de diciembre y los primeros de enero. Aunque los precios no subieron tanto como se esperaba, la gente no tiene el efectivo suficiente para hacer sus compras", explicó un vendedor en el mercado sobre ruedas. Sin embargo, a pesar de la caída en la demanda, los comerciantes no dejan de trabajar. Abren sus negocios desde temprano y se mantienen hasta tarde con la esperanza de mejorar sus ventas, confiando en que el mes avance y la situación se estabilice.

La cuesta de enero es ya una realidad para Saltillo, pero a pesar de los retos económicos, los ciudadanos se mantienen optimistas, buscando la mejor manera de administrar su dinero mientras esperan que las condiciones mejoren en los próximos días.

