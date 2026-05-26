Coahuila rechazan pase turístico para autos foráneos en NL

El nuevo pase turístico que pretende implementar Nuevo León que fue aprobado por el Congreso del Estado para vehículos foráneos provocó rechazo entre empresarios turísticos y hoteleros de Coahuila, quienes advirtieron que la medida complicará la movilidad regional, afectará actividades comerciales y podría desincentivar el turismo hacia la llamada sultana del norte.

El vicepresidente de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, calificó la propuesta como “inconstitucional” y aseguró que representa una carga innecesaria para miles de personas que diariamente se trasladan entre Coahuila y Nuevo León.

El empresario señaló que la medida impactaría no solamente a turistas, sino también a trabajadores, transportistas, empresarios, pacientes que viajan a consultas médicas, usuarios del aeropuerto de Monterrey y vehículos de carga que cruzan diariamente por territorio neoleonés.

“Hay gente que trabaja todos los días en Monterrey y vive en Saltillo, o viceversa. ¿Cómo los vas a limitar a 30 días al año?”, cuestionó.

Dávila Rodríguez criticó que el esquema contemple un permiso temporal para circular en Nuevo León y advirtió que podría abrir espacios para actos de corrupción relacionados con multas y revisiones a vehículos con placas foráneas.

El representante hotelero recordó que miles de visitantes provenientes de Nuevo León viajan constantemente a Saltillo, Arteaga y otros municipios de Coahuila atraídos por la gastronomía, clima y percepción de seguridad.

Incluso advirtió que, de mantenerse el proyecto, sectores empresariales podrían solicitar medidas similares para visitantes provenientes de Nuevo León.

El dirigente señaló que el esquema anunciado por autoridades neoleonesas todavía genera confusión, principalmente por la redacción relacionada con el tiempo permitido de circulación y los requisitos solicitados para tramitar el permiso.

Entre los documentos contemplados para el pase turístico se encuentran licencia de conducir, tarjeta de circulación, póliza de seguro y datos del vehículo.

Finalmente, Dávila Rodríguez sostuvo que existen otros mecanismos tecnológicos para monitorear vehículos sin necesidad de generar nuevas restricciones administrativas a quienes transitan por Nuevo León.

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