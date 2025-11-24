Cuestionan capacitación policial en Torreón tras agresión a menor

La actuación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) volvió a colocarse en el centro de la discusión pública luego de que usuarios de redes sociales difundieran videos y testimonios que muestran a una mujer policía golpeando a una menor de 12 años durante un operativo en la colonia Luis Donaldo Colosio.

El hecho ha detonado reclamos sobre la capacitación de la corporación y sobre la falta de acciones efectivas del alcalde Román Alberto Cepeda para mejorar el desempeño policial, especialmente después del relevo de mandos aplicado este año tras el caso Mieleras.

El incidente ocurrió la tarde del domingo, cuando agentes de la DSPM arribaron a la calle Magdalena de Kino tras un reporte ciudadano por disturbios, consumo de alcohol en vía pública y presuntas peleas de gallos.

De acuerdo con el parte oficial, los policías fueron agredidos con golpes, piedras y palos por varios habitantes, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó ocho personas detenidas.

Sin embargo, videos grabados por vecinos muestran momentos en los que algunos elementos, particularmente una agente mujer, someten con fuerza a varios jóvenes.

En uno de los clips se observa a la menor de 12 años recibir un golpe directo mientras intenta alejarse de la zona, imagen que ha provocado indignación y críticas por el uso excesivo de fuerza en presencia de menores de edad.

Habitantes de la colonia acusaron además que algunos elementos ingresaron a domicilios sin orden judicial y causaron daños en patios y accesos.

Estas denuncias se suman a cuestionamientos previos sobre procedimientos irregulares en detenciones y aseguramientos realizados por la DSPM.

El reclamo ciudadano también retomó el antecedente ocurrido en el ejido Nueva Mieleras, donde elementos del Grupo de Reacción Torreón dispararon durante un operativo relacionado con un conflicto por desalojo.

En aquel hecho, un poblador resultó herido de gravedad y llegó sin signos vitales a un hospital.

La Fiscalía General del Estado confirmó la muerte del hombre e inició una investigación para esclarecer por qué los agentes accionaron sus armas contra los habitantes del sector.

A este contexto se suma otro episodio que debilitó la confianza pública en la corporación: el paro de labores que realizaron policías municipales meses atrás para denunciar hostigamiento, extorsión, amenazas y abuso de autoridad por parte de sus mandos.

Durante aquella protesta, los elementos acusaron cobro de cuotas diarias, exigencia de pagos para conservar sus plazas y hasta señalamientos por acoso sexual, lo que derivó en la petición de destitución del director César Perales Esparza, del alcalde Román Alberto Cepeda y del secretario del Ayuntamiento, José Ganem.

En redes sociales, decenas de usuarios han señalado que la agresión contra la menor en la colonia Colosio evidencia deficiencias en la capacitación operativa y en el manejo de crisis por parte de la corporación, pese a los cambios en la estructura de mando anunciados este año.

A la fecha, el Ayuntamiento no ha emitido un posicionamiento claro sobre el comportamiento de la agente involucrada ni sobre las acusaciones de ingreso a domicilios, lo que ha incrementado el reclamo ciudadano por falta de transparencia y por la ausencia de medidas correctivas claras.

Mientras tanto, organizaciones locales advierten que este caso podría escalar a una investigación por abuso policial y violaciones a derechos humanos, especialmente por el involucramiento de una menor de edad.

