Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
5f98d05c_7af4_4714_a66e_f53b14fcce51_36549fee8e
Coahuila

Da Sheinbaum banderazo a Hospital Regional del IMSS en Saltillo

El nuevo complejo hospitalario está proyectado para atender a 2.5 millones de derechohabientes y será uno de los hospitales más grandes en operación

  • 21
  • Febrero
    2026

Saltillo contará con un Hospital Regional de Especialidades del IMSS con 560 camas, 49 especialidades médicas y más de dos mil trabajadores de la salud, tras el arranque formal de la obra encabezado este sábado  por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El nuevo complejo hospitalario está proyectado para atender a 2.5 millones de derechohabientes y será uno de los hospitales más grandes en operación dentro del sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país.

De las 560 camas anunciadas, 260 serán de hospitalización y 300 estarán destinadas a servicios como urgencias, terapia intensiva, neonatología, pediatría y atención para adultos.  

IMG_9235.jpeg

El hospital contará con nueve quirófanos, 18 sillones de hemodiálisis, 10 de diálisis ambulatoria y seis espacios para quimioterapia, además de una sala de hemodinamia para atención de infartos.

También se contemplan áreas especializadas como clínica de heridas, estomas, pie diabético y clínica del dolor, junto con equipamiento de diagnóstico que incluirá tomógrafos, mastógrafos, resonancia magnética, rayos X y ultrasonido.

El personal proyectado para la operación del hospital asciende a 2 mil 63 trabajadores, entre médicos, enfermeras, personal paramédico y administrativo.

IMG_9234.jpeg

Durante el acto, se informó que la construcción estará a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Paralelamente, se anunció la conclusión de dos Unidades de Medicina Familiar en los sectores Cortijo y Santa Bárbara, así como la integración de hospitales en San Buenaventura y Matamoros al sistema del IMSS.

En el mismo evento, la presidenta adelantó que supervisará los avances del proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará con Monterrey y la Ciudad de México antes de finalizar el sexenio.

La construcción del hospital responde a una demanda histórica en la región sureste, donde el IMSS concentra alrededor del 70 por ciento de la población afiliada en la entidad, una de las proporciones más altas del país. 

df4ef5fa-840a-42a9-9550-baa98eda7e22.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_4152_33c4d593c9
Calor atípico en Saltillo dará paso a frente frío
imss_guarderias_sheinbaum_82e14ccc04
Critica Sheinbaum privatización de guarderías del IMSS
605bfce6_8832_4372_b9e6_573309138e41_4f0943003e
Arranca obra del nuevo Hospital Regional en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

bloqueo_reynosa_e04b5632de
Azota violencia a Reynosa tras presunta captura de líder criminal
codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo por bloqueos en distintos puntos de Jalisco
EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T101006_938_e717cd8610
'Tarjetazo' responsable: usa tu crédito sin afectar tu bolsillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
publicidad
×