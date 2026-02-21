Podcast
¡Lo trae domado! Rayados suma 10 partidos sin perder ante Pumas

La última vez que los de la UNAM salieron con la mano en alto contra el Monterrey fue en 2022; desde entonces, se les indigestó elcuadro albiazul

Desde hace varios años, Pumas se encuentra sumergido en una crisis, que ha provocado que millones de aficionados cuestionen su "grandeza". Esta crisis le provocó malas rachas contra muchos equipos y una de las peores es contra Rayados.

Y esta seguida de resultados negativos no se limita a los encuentros que se celebran en la Sultana del Norte, sino que esta también se extendió hasta el Olímpico Universitario, donde los felinos solían darse a respetar.

La última vez que los de la UNAM salieron con la mano en alto contra el Monterrey fue en 2022; desde entonces, capitalinos y norteños se enfrentaron en 10 ocasiones por Liga MX, de las cuales los regios ganaron siete y empataron tres más.

Dentro de estos encuentros destaca la serie de Liguilla en la que se enfrentaron en los Cuartos de Final del Apertura 2024, donde los albiazules le pegaron un contundente 6-3 a los azul y oro.

Rayados

Se siente como en casa

Y como se mencionó antes, este paso poderoso de Rayados es todavía mejor en la Ciudad de México, pues tiene tres victorias seguidas. La última fue en marzo de 2025 por 3-1 con goles de Sergio Canales, Íker Fimbres y Germán Berterame.

Previamente le ganó 5-3 en los Cuartos de Final de Vuelta y en 2023 le ganó por la mínima con tanto de "Ponchito" González.

¿Cuándo juegan Rayados y Pumas?

El encuentro entre el Monterrey y Pumas se celebrará este domingo 22 de febrero a las 17:00 horas en el Olímpico Universitario, donde los regios necesitan del triunfo para meterse entre los primeros lugares de la tabla.


