Fatal choque en Saltillo deja una pasajera sin vida

Una pasajera de un servicio de taxi de aplicación resultó muerta luego de que el conductor de una camioneta ignorara el semáforo en rojo en el centro de Saltillo y arrollara la unidad en la que viajaba la mujer.

Impacto en cruce del centro

Francisca Guadalupe, de 36 años de edad, viajaba a bordo de un inDriver que circulaba de poniente a oriente por la avenida Presidente Cárdenas, cerca del medio día, cuando al llegar al cruce con la calle de Allende, un hombre identificado como Fred Eduardo ignoró la luz roja e impactó a toda velocidad el taxi, dejando lesionados tanto al conductor como a la pasajera, quien perdió la vida en un hospital privado a donde había sido trasladada.

El conductor del automóvil también resultó lesionado y fue trasladado grave a un hospital.

Detención del presunto responsable

Al lugar de los hechos acudieron cuerpos de rescate, quienes atendieron a los lesionados, mientras que elementos de la Policía Municipal detuvieron a Fred Eduardo, de 28 años, para remitirlo al Ministerio Público como presunto responsable.

Con la muerte de la pasajera, el presunto responsable enfrentará acusaciones por daños, lesiones en el caso del conductor del taxi, y por homicidio culposo en el caso de Francisca Guadalupe. Este lunes, un juez determinará su situación legal.

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