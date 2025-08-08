Cerrar X
Denuncian_omision_de_autoridades_en_caso_de_presunta_violencia_e04b9b3600
Coahuila

Denuncian omisión de autoridades en caso de presunta violencia

Don Federico solicitó la intervención de autoridades para que se agilice la investigación al caso de su hija de 4 años, a quien, según afirma, no ha podido ver

  • 08
  • Agosto
    2025

Don Federico solicitó públicamente la intervención de las autoridades para que se agilice la investigación en torno al caso de su hija de 4 años, a quien, según afirma, no ha podido ver desde hace meses.

El denunciante explicó que la menor fue llevada por su expareja y la madre de ella a un domicilio en Saltillo, donde actualmente reside, mientras él es originario de Monterrey, Nuevo León. 

Federico asegura que la niña estaría siendo víctima de violencia familiar y que incluso podría estar en riesgo de sufrir violencia sexual.

De acuerdo con su testimonio, hace dos años interpuso una denuncia formal ante la autoridad competente, sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta ni avances en el proceso legal.

"No sé cómo está mi hija, no sé si come bien, si está sana. Es desesperante como padre no poder abrazarla ni cuidarla", expresó.

 "Ya puse la denuncia, llevé pruebas y pedí medidas de protección para ella, pero las autoridades no han hecho nada en dos años", añadió.

"Solo pido que la revisen, que se aseguren de que esté bien y que me permitan verla. Es mi hija y tengo derecho a saber que está segura", señaló.

El padre pidió a las instancias de procuración de justicia actuar de manera inmediata para salvaguardar la integridad física y emocional de la menor, y reiteró su preocupación por el bienestar de su hija.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Vinculan_a_proceso_a_dos_elementos_de_PC_por_accidente_en_escenario_5991c349a5
Vinculan a dos elementos de PC San Pedro por caída de escenario
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T130632_445_b94a9b49cb
Inhabilitan laboratorio de metanfetamina en Chiapas
AP_25220727533160_3bc4febde2
EUA firma orden para usar ejército contra cárteles, según NYT
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T155442_751_f11f06d970
Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala
EH_UNA_FOTO_2025_08_09_T154222_925_c6e4669011
Arquera mexicana gana oro en los Juegos Mundiales de Chengdú
EH_CONTEXTO_2025_08_09_T153431_605_cc5aea87a7
'Canelo' Álvarez anuncia nacimiento de su hija Eva Victoria
publicidad

Más Vistas

Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
nino_matan_edomex_47788c761a
Matan a menor por deuda de sus padres; debían mil pesos
Fortalece_ARDEC_A_C_su_labor_con_entrega_de_aparatos_ortopedicos_3b9d71af00
Fortalece ARDEC A.C su labor con entrega de aparatos ortopédicos
publicidad
×