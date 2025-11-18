Cerrar X
d994332a_83fb_492e_9371_1924f8332406_3eb296bb1e
Tamaulipas

Operativos en Tamaulipas afectan $251 mdp a la delincuencia

Detenciones, cateos y aseguramientos de drogas, armas y combustible se realizaron en varios municipios de Tamaulipas durante operativos del Gabinete

  • 18
  • Noviembre
    2025

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en varios municipios de Tamaulipas, principalmente en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. 

En Matamoros, en la colonia Rafael Ramírez, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y aseguraron 86 kilos de marihuana y continuaron los recorridos del operativo coordinado en la zona fronteriza con el objetivo de prevenir e inhibir todo tipo de delitos.  

En el municipio de Hidalgo, elementos del Ejército Mexicano, al realizar una revisión a un tractocamión, detuvieron a una persona, asegurándole 62,000 litros de hidrocarburo y un vehículo.

En atención a un reporte ciudadano sobre personas con actividades sospechosas en el Fraccionamiento Los Fresnos, personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo aseguró armamento en este sector.

De acuerdo con el reporte, ciudadanos entraban y salían de la maleza, por lo cual, efectivos de esta corporación decidieron ir al lugar señalado para investigar y a su arribo, encontraron dos armas largas calibre .233 con cargador insertado; dos cargadores adicionales del mismo calibre y diversos cartuchos, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades. 

Así mismo, al efectuar un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Arboledas en el municipio de Matamoros, personal de la Guardia Estatal retiró una cámara de videovigilancia en estado irregular.

El artefacto se encontraba en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con dirección a la vía pública, debido a su probable relación con actividades delictivas fue retirada y puesta a disposición de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas. 

De acuerdo a lo establecido por parte del Gabinete de Seguridad, la afectación económica a la delincuencia organizada es de 251 millones de pesos, en solamente una semana, en todo el territorio nacional


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T111251_782_ba844160e7
Detienen a 81 migrantes por redadas desplegadas en Charlotte
ICE_Redadas_migrantes_156f6ba773
Confirma EUA inicio de operativos de inmigración en Charlotte
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T101650_472_b92112e2c8
Arrestan 230 migrantes en Florida; incluidos criminales sexuales
publicidad

Últimas Noticias

SUMAN_40_NUEVOS_CAMIONES_A_LA_RUTA_109_AEROPUERTO_Y_GRIEGA_Y_RUTA_219_07_6442eb0ac5
Impuestos verdes se usan en movilidad y monitoreo ambiental
Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_11_39_PM_5318999e9e
La UTA crean app para el aprendizaje de niños con autismo
54934932418_8195330a4a_o_39e6fc54a8
Ejecutará AyD deuda de $2,100 mdp en estos últimos meses del 2025
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
publicidad
×