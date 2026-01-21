Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
edna_davalos_ramos_arizpe_88e458d2bc
Coahuila

Diputada Edna Dávalos recalca a no dejar solos a trabajadores

Se está desarrollando un plan estratégico que incluye ferias de empleo, recepción de currículums de personas con experiencia

  • 21
  • Enero
    2026

La diputada local del PRI, Edna Dávalos, hizo un llamado a la comunidad para no dejar solos a los trabajadores que enfrentan dificultades tras las recientes bajas laborales en la región. Durante una reunión con representantes de los afectados, Dávalos expresó su preocupación y solidaridad con las familias que están pasando por esta situación crítica.

La legisladora mencionó que, a pesar de la falta de comunicación con el gobierno municipal, sigue en contacto con el Gobierno del Estado para buscar alternativas que ayuden a los trabajadores a salir adelante. En colaboración con el gobernador Manolo Jiménez y la Secretaría del Trabajo, se está desarrollando un plan estratégico que incluye ferias de empleo, recepción de currículums de personas con experiencia y acceso a programas de apoyo.

Dávalos enfatizó que no se busca generar alarma, ya que muchas empresas en la región continúan operando de manera estable. Reiteró su compromiso de impulsar acciones desde Coahuila para acompañar y respaldar a quienes están enfrentando estos desafíos laborales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bd9b19e7_7766_45b1_8cca_84cb11020ea8_4973c7e0b1
Presentan al nuevo director del Hospital General de Saltillo
ice_sheinbaum_redadas_78499fc142
Refuerza Federación defensa de mexicanos ante redadas del ICE
43414d4e_96a4_4d94_88f8_271a731c411a_351b62c394
Después de años de trabajo… solo podrían recibir ‘migajas'
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1623_79c30af01d
Accidente vial deja un muerto y lesionados en Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_01_22_at_7_00_35_PM_80b8839a41
Inicia restauración de vitrales del Templo San José en Monterrey
hospital_angeles_guarda_silencio_mala_praxis_9e00e260e7
Guarda silencio Hospital Ángeles tras acusación de mala praxis
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×