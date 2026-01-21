Diputada Edna Dávalos recalca a no dejar solos a trabajadores

La diputada local del PRI, Edna Dávalos, hizo un llamado a la comunidad para no dejar solos a los trabajadores que enfrentan dificultades tras las recientes bajas laborales en la región. Durante una reunión con representantes de los afectados, Dávalos expresó su preocupación y solidaridad con las familias que están pasando por esta situación crítica.

La legisladora mencionó que, a pesar de la falta de comunicación con el gobierno municipal, sigue en contacto con el Gobierno del Estado para buscar alternativas que ayuden a los trabajadores a salir adelante. En colaboración con el gobernador Manolo Jiménez y la Secretaría del Trabajo, se está desarrollando un plan estratégico que incluye ferias de empleo, recepción de currículums de personas con experiencia y acceso a programas de apoyo.

Dávalos enfatizó que no se busca generar alarma, ya que muchas empresas en la región continúan operando de manera estable. Reiteró su compromiso de impulsar acciones desde Coahuila para acompañar y respaldar a quienes están enfrentando estos desafíos laborales.

Comentarios