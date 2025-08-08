Destacan 11 empresas entre los Mejores Lugares para Trabajar 2025

Un total de 11 organizaciones laborales que operan en Coahuila se colocaron en el listado 2025 de Los Mejores Lugares para Trabajar, en la región Noreste, elaborado por Great Place to Work®, autoridad global en cultura organizacional.

El ranking, reconoce a 65 empresas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, que participaron en el ciclo nacional 2024 y fueron evaluadas con la metodología For All, la cual mide la experiencia laboral positiva y equitativa para todos los colaboradores, sin importar rol, género, edad, tipo de contrato o condición.

En el caso de Coahuila, las empresas reconocidas son: Mergon México, CIMS, Borgwarner Saltillo, Borgwarner México Planta Torreón, GIASA RENTAS, RT Revolucionando el Transporte, Pytco, Estampados Magna, Formex, BorgWarner Campus Ramos Arizpe y Caterpillar Torreón.

Estas organizaciones se distribuyen en las categorías “Hasta 500 colaboradores – Nacionales”, “Hasta 500 colaboradores – Multinacionales” y “Más de 500 colaboradores”.

De acuerdo con el informe, 90% de los colaboradores en empresas de la región Noreste consideran que su lugar de trabajo es excelente, 89% desea permanecer en la organización por un largo tiempo y 92% afirma que recibe un trato equitativo, sin importar edad, raza, origen étnico u orientación sexual.

Great Place to Work® destacó que las culturas laborales de alta confianza y bienestar contribuyen a la retención del talento y al fortalecimiento de la competitividad en las organizaciones.

En la edición 2025 de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en la región Noreste, el número de empresas de Coahuila incluidas en el ranking mostró un incremento respecto al año anterior.

Mientras que en 2024 fueron reconocidas 10 organizaciones del estado, para este año la cifra subió a 11, lo que refleja un avance en el fortalecimiento de las culturas laborales de alta confianza, inclusión y bienestar dentro de las compañías coahuilenses, así como una mayor competitividad para posicionarse entre los entornos laborales más destacados de la región.

