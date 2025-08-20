Cerrar X
Tamaulipas

Inicia CETis 71 de Reynosa ciclo escolar con 3,500 estudiantes

El CETis No. 71 de Reynosa inicia el ciclo escolar con una matrícula de casi 3,500 estudiantes y refuerza su modelo de educación dual

  • 20
  • Agosto
    2025

El Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETis) No. 71 de Reynosa inició el ciclo escolar 2025-2026 con una matrícula cercana a los 3,500 estudiantes, consolidándose como una de las instituciones de nivel medio superior con mayor demanda en la región.

La directora del plantel, Martha Reyna, informó que para primer semestre se recibieron más de 1,400 solicitudes de ingreso, de las cuales 1,200 fueron aceptadas.

A esta cifra se suma la matrícula de los jóvenes que avanzan a tercero y quinto semestre, alcanzando el total proyectado de casi 3,500 alumnos.

Para atender la alta demanda, el CETis 71 contará con 22 aulas destinadas a primer semestre, distribuidas en 11 grupos en el turno matutino y 11 en el vespertino, con un promedio de 55 estudiantes por salón.

En su cuarto año de implementación, la institución continúa fortaleciendo el modelo de educación dual en coordinación con la Secretaría de Educación.

Este esquema permite a los estudiantes adquirir experiencia práctica en áreas relacionadas con su carrera técnica mientras avanzan en su formación académica.

Actualmente, el CETis 71 tiene firmados convenios con diversas empresas de la región y ya son 120 los jóvenes incorporados a esta modalidad, quienes desde el mes de julio se encuentran aprendiendo directamente en centros de trabajo.

Martha Reyna destacó que dichos convenios fueron signados entre padres de familia, alumnos, empresas e institución, garantizando así el compromiso de todas las partes para impulsar la preparación de los jóvenes.

“Para este ciclo escolar 2025-2026 tenemos una matrícula preparada de casi 3,500 estudiantes. Ahorita, para primer semestre, recibimos más de 1,400 solicitudes, de las cuales 1,200 van a ingresar. Vamos a tener 22 aulas para el primer semestre, de las cuales 11 son matutinas y 11 vespertinas, con 55 jóvenes por aula. Este cuarto año ya tenemos incorporadas y tenemos los convenios firmados con las empresas; actualmente, 120 jóvenes ya están incorporados en las empresas. Desde el mes de julio estuvimos firmando convenios con los padres de familia, con las empresas, con los jóvenes y con la institución, y ellos desde julio están aprendiendo en la práctica dentro de las empresas”, puntualizó.

Con estas acciones, el CETis 71 refuerza su compromiso de ofrecer una formación integral que combine la preparación académica con la experiencia laboral, respondiendo a las necesidades del sector productivo de Reynosa y la región.


