Detona delirio de persecución crisis de hombre que subió a antena

El hombre que fue rescatado de lo alto de una antena de telefonía celular en el bulevar Miguel Ramos Arizpe presentó un delirio de persecución, condición que originó la crisis que movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad la noche del lunes, informó la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora.

De acuerdo con la funcionaria, el afectado —identificado previamente como Margarito Cuéllar, de 41 años— aseguraba que era seguido por personas armadas, lo que lo llevó a escalar la estructura de aproximadamente 60 metros para resguardarse y solicitar la presencia de la Marina, al sentirse en peligro.

Precisó que, aunque el hombre tiene antecedentes de consumo, al momento del incidente no se encontraba bajo los efectos de drogas, por lo que el episodio corresponde a un cuadro de psicosis conocido como delirio de persecución, el cual genera la percepción de amenazas inexistentes y requiere atención médica especializada.

El rescate se concretó luego de varios minutos de diálogo, cuando un elemento de Bomberos subió a la antena para establecer comunicación directa, mientras en tierra se coordinaban autoridades municipales, personal de Protección Civil, elementos de la Marina y apoyo psicológico. La llegada de su hermana también fue determinante para que accediera a descender por sus propios medios.

Tras bajar, el hombre fue escoltado hasta su domicilio por elementos de la Marina para brindarle seguridad, debido a que manifestaba temor persistente. Chávez Zamora indicó que, por su estado de salud, lo más recomendable es que la familia gestione atención psiquiátrica y tratamiento con medicamentos.

La funcionaria subrayó que este es el segundo caso de este tipo registrado en Ramos Arizpe en fechas recientes, ambos con saldo blanco, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la atención a la salud mental y la respuesta institucional ante este tipo de emergencias.

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