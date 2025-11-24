Cerrar X
Coahuila

DIF Saltillo realiza recorrido en el Museo del Desierto

Las y los menores participaron en diferentes salas del museo y conocieron algunas de las exhibiciones que forman parte del recinto

  • 24
  • Noviembre
    2025

El DIF Saltillo llevó a niñas y niños de distintas asociaciones con las que mantiene colaboración a un recorrido en el Museo del Desierto, como parte de sus actividades de convivencia y promoción cultural.

De acuerdo con personal del organismo, durante la visita las y los menores participaron en diferentes salas del museo y conocieron algunas de las exhibiciones que forman parte del recinto. El recorrido se realizó con el acompañamiento de personal del DIF y representantes de las asociaciones participantes.

Una de las responsables de los grupos asistentes señaló que este tipo de actividades “permiten a las niñas y los niños conocer espacios educativos y convivir en un ambiente distinto al habitual”. Añadió que el recorrido fue guiado por personal del museo, quienes explicaron cada una de las exhibiciones.

Madres y padres de familia que acudieron como acompañantes comentaron que la experiencia resultó positiva para las y los menores.

“Les llamó mucho la atención la zona de dinosaurios y los animales del desierto”, expresaron integrantes de una de las asociaciones invitadas.

La dependencia informó que este tipo de actividades se realizan de manera periódica con el objetivo de mantener cercanía con las asociaciones y ofrecer espacios de aprendizaje para la niñez saltillense.


