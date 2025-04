Diputado Panista exige transparencia en el 'Plan México'

Durante su intervención, el diputado Gerardo Aguado expresó que el Grupo Parlamentario del PAN sí quiere lo mejor para México, pero que no se puede seguir construyendo una narrativa basada en promesas que no se cumplen.



“Hay que dejarlo muy claro: queremos lo mejor para México, sin embargo, el Gobierno Federal, desde el sexenio pasado ha venido anunciando muchas cosas con bombo y platillo que al final no se ejecutan. Eso no es otra cosa que demagogia”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, subrayó que no es momento de lanzar las campanas al vuelo, sino de actuar con seriedad y responsabilidad. “Lo que pedimos es una estrategia clara, contundente y bien planeada por parte del Gobierno Federal. Necesitamos una posición firme, y sobre todo, hacer un llamado a la unidad nacional para que, entre todos, podamos enfrentar esta problemática. Si no se atiende de manera adecuada, podría incluso derivar en una recesión económica para el país”, alertó.