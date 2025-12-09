Firman convenio para apoyar salud mental de mujeres vulnerables

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres, firmó un convenio de colaboración con la Asociación Salud Mental para Indigentes A.C. (SAMPIN) con el objetivo de atender la salud mental de mujeres víctimas de violencia de género y aquellas que viven en situación de calle.

Graciela Buchanan Ortega, titular de la Secretaría de las Mujeres, explicó que se pondrán en marcha acciones de detección, canalización y atención integral, además de apoyo legal, psicológico y orientación hacia programas gubernamentales de asistencia.

Acciones y apoyo integral para mujeres en riesgo

“Vamos a ayudar a mujeres en situación de calle que requieran atención de su salud mental y que sean víctimas de cualquier tipo de violencia, con el propósito de facilitar su acceso a servicios de asistencia, rehabilitación psicosocial y apoyo integral”, afirmó Buchanan.

Con este convenio, mujeres de entre 18 y 59 años podrán ser canalizadas por la Secretaría hacia SAMPIN, donde recibirán atención, refugio y rehabilitación según la disponibilidad de los programas de la organización.

Capacitación y fortalecimiento institucional

La Secretaría de las Mujeres otorgará a Sampin capacitación, protocolos de atención, manejo de información y acceso a talleres y cursos enfocados en el empoderamiento y desarrollo de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Dora Elia Guajardo Rodríguez, fundadora de Sampin, señaló que esta colaboración permitirá “sumar fuerzas para dignificar y acompañar la salud mental de mujeres que viven en la calle”.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes representantes de Sampin y funcionarios estatales.

La Secretaría recordó que la comunidad puede solicitar apoyo a través del 9-1-1, del 070, por WhatsApp al 8117838350, o a los teléfonos 8120330140 y 8120330150.

