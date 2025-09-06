Cerrar X
Coahuila

Dos mujeres mueren en choque entre camioneta y pipa de PEMEX

Dos mujeres perdieron la vida en un choque frontal entre una camioneta familiar y una pipa de PEMEX en el kilómetro 13 de la carretera a General Cepeda

  • 06
  • Septiembre
    2025

Dos mujeres perdieron la vida este sábado en un choque frontal entre una camioneta familiar y una pipa de PEMEX en el kilómetro 13 de la carretera a General Cepeda, en el tramo La Rosa–General Cepeda.

De acuerdo con los primeros reportes, un menor de 8 años resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Tras el impacto, unidades de bomberos de Saltillo y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para rescatar a las personas prensadas y brindar apoyo a los heridos.

EH MARCA DE AGUA (5).jpg

La Policía Estatal, con apoyo de la Policía Municipal, mantuvieron cerrada la vialidad mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El siniestro generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y ocasionó afectaciones viales en la zona.


