INE llama a jóvenes de Coahuila a tramitar credencial

Más de 23 mil jóvenes que cumplirán 18 años antes o incluso el día de la jornada electoral del 7 de junio están convocados a participar en las próximas elecciones en Coahuila, por lo que el martes 10 de febrero será la fecha límite para que realicen su trámite de credencial para votar, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el Registro Federal de Electores, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 23 mil 449 jóvenes que alcanzarán la mayoría de edad antes de la elección, cifra que aún será actualizada con los trámites realizados durante enero, mes en el que se registró una alta afluencia en los módulos de atención ciudadana, con alrededor de 75 mil trámites en total.

El INE precisó que el 10 de febrero también es la fecha límite para realizar trámites de inscripción al padrón, cambio de domicilio, corrección de datos y reemplazo de credencial. Posteriormente, a partir del 2 de marzo, solo se podrán realizar trámites de reposición, sin modificación de datos personales, y del 3 de marzo al 20 de mayo se habilitará el periodo de reimpresión de credenciales.

Las credenciales tramitadas hasta el 2 de marzo podrán recogerse en los módulos hasta el 31 de marzo, mientras que aquellas solicitadas por reimpresión estarán disponibles hasta el 5 de junio, previo a la jornada electoral.

El organismo electoral reiteró el llamado a las y los jóvenes que votarán por primera vez a acudir con acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente e identificación con fotografía, todos en original, y a no dejar el trámite para el último momento.

Asimismo, se informó que las credenciales con vigencia 2025 continúan siendo válidas para votar el 7 de junio, aunque se exhorta a la ciudadanía a renovarlas antes del cierre de la campaña de credencialización.

Las autoridades electorales subrayaron que garantizar la participación de este sector juvenil resulta clave, al tratarse de uno de los bloques más amplios de nuevos electores en el proceso electoral local.

