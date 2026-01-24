Empresa china anuncia inversión de $60 mdd en Ramos Arizpe

Una empresa de capital chino anunció la creación de 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe, como parte de una inversión cercana a los $60 millones de dólares para la instalación de una planta de autopartes de aluminio destinada a la industria automotriz.

La información fue dada a conocer por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien explicó que el proyecto contempla la llegada de Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, firma especializada en la fabricación de componentes de aleación de aluminio que se integrarán a la cadena de proveeduría automotriz que opera en la región.

De acuerdo con el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, la empresa se instalará próximamente en el municipio y enfocará su producción al suministro de piezas para armadoras y proveedores de primer nivel que ya operan en México, lo que permitirá fortalecer el empleo formal y la actividad industrial en Ramos Arizpe.

Shanghai Yongmaotai Automotive Technology es un proveedor global fundado en 2002, con sede en Shanghái, China, dedicado al diseño, fundición y maquinado de autopartes de aluminio. Su portafolio incluye componentes para motores, transmisiones, sistemas de freno y estructuras utilizadas tanto en vehículos de combustión interna como en plataformas de movilidad eléctrica.

Además de la fabricación de autopartes, la empresa participa en procesos de suministro de lingote, aluminio líquido y reciclaje de materiales, lo que le permite atender estándares internacionales de eficiencia, reducción de peso vehicular y cumplimiento de normas ambientales.

Autoridades municipales señalaron que esta inversión forma parte del proceso de expansión internacional de la compañía hacia mercados estratégicos de Norteamérica, en un contexto de nearshoring que busca acercar la producción a los principales clústeres automotrices.

Con este anuncio, Ramos Arizpe incorpora una nueva inversión extranjera directa al sector automotriz, en un contexto de ajustes industriales, y consolida la generación de empleo formal en el corto y mediano plazo.

