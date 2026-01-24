Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
74552796_548e_4d99_abe3_f2a572046627_0a62648635
Coahuila

Empresa china anuncia inversión de $60 mdd en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Merino informó que, además de la llegada de Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, también se prevé la creación de 600 nuevos empleos

  • 24
  • Enero
    2026

Una empresa de capital chino anunció la creación de 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe, como parte de una inversión cercana a los $60 millones de dólares para la instalación de una planta de autopartes de aluminio destinada a la industria automotriz.

La información fue dada a conocer por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien explicó que el proyecto contempla la llegada de Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, firma especializada en la fabricación de componentes de aleación de aluminio que se integrarán a la cadena de proveeduría automotriz que opera en la región.

De acuerdo con el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, la empresa se instalará próximamente en el municipio y enfocará su producción al suministro de piezas para armadoras y proveedores de primer nivel que ya operan en México, lo que permitirá fortalecer el empleo formal y la actividad industrial en Ramos Arizpe.

74552796-548e-4d99-abe3-f2a572046627.jpeg

Shanghai Yongmaotai Automotive Technology es un proveedor global fundado en 2002, con sede en Shanghái, China, dedicado al diseño, fundición y maquinado de autopartes de aluminio. Su portafolio incluye componentes para motores, transmisiones, sistemas de freno y estructuras utilizadas tanto en vehículos de combustión interna como en plataformas de movilidad eléctrica.

Además de la fabricación de autopartes, la empresa participa en procesos de suministro de lingote, aluminio líquido y reciclaje de materiales, lo que le permite atender estándares internacionales de eficiencia, reducción de peso vehicular y cumplimiento de normas ambientales.

IMG_5677.jpeg

Autoridades municipales señalaron que esta inversión forma parte del proceso de expansión internacional de la compañía hacia mercados estratégicos de Norteamérica, en un contexto de nearshoring que busca acercar la producción a los principales clústeres automotrices.

Con este anuncio, Ramos Arizpe incorpora una nueva inversión extranjera directa al sector automotriz, en un contexto de ajustes industriales, y consolida la generación de empleo formal en el corto y mediano plazo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5129_90e9e24c93
Descarta Coahuila crisis laboral por ajuste en GM
EH_UNA_FOTO_1_5b661c8b89
Pierde Coahuila 22 mil empleos formales en 2025
Whats_App_Image_2026_01_18_at_11_41_53_PM_6006aa91d2
Disputa por Groenlandia reconfigura comercio global
publicidad

Últimas Noticias

samuel_garcia_clases_flexibles_bajas_temperaturas_b1affd6a55
Aplican medidas de flexibilidad escolar por frío en Nuevo León
sheinbaum_aduana_aumento_ingreso_0dd1c20a78
Aumentan $1.25 billones de pesos en ingresos de Aduanas en 2025
caida_nieve_lampazos_de_naranjo_nuevo_leon_97156721ef
Cae nieve por tormenta invernal en distintos puntos de Nuevo León
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×