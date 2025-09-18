Invita Miguel Flores a brigada de testamentos

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, invitó a la ciudadanía a realizar su testamento de manera gratuita en la brigada gratuita que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León Unido.

“Si aún no lo tienes o necesitas actualizar tu testamento, asiste a la Brigada de Testamentos Gratuitos que estamos organizando”, expresó.

Asimismo, dio a conocer la documentación que deberán presentar las y los interesados para acceder realizar el trámite de testamento gratuito.

“Sólo necesitas llevar tu acta de nacimiento y, en caso de que la propiedad esté a nombre tuyo y de tu cónyuge, también el acta de matrimonio. Además, la vivienda no debe exceder un valor catastral de 1,850,000 pesos. Deberás presentar un recibo del predial, no es necesario que esté pagado, copia de tu CURP y una identificación oficial”, detalló.

Flores Serna explicó que el patrimonio debe brindar tranquilidad y no problemas a las familias, de ahí la importancia de contar con un testamento.

Finalmente, el secretario general de Gobierno reiteró la invitación a aprovechar esta oportunidad, ya que contar con un testamento permite garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar y evitar conflictos entre herederos.

“Queremos que las familias de Nuevo León tengan la seguridad de que su patrimonio quedará en orden, y qué mejor que hacerlo de manera gratuita y con el acompañamiento del gobierno del Estado”, subrayó.

La Brigada de Testamentos Gratuitos se realizará únicamente el 25 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León Unido, en horario de 08:00 a 16:00 horas.

Está dirigida a todas y todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos.

