Cerrar X
miguel_dedf7df86c
Nuevo León

Invita Miguel Flores a brigada de testamentos

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, invitó a la ciudadanía a realizar su testamento de manera gratuita

  • 18
  • Septiembre
    2025

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, invitó a la ciudadanía a realizar su testamento de manera gratuita en la brigada gratuita que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León Unido.

“Si aún no lo tienes o necesitas actualizar tu testamento, asiste a la Brigada de Testamentos Gratuitos que estamos organizando”, expresó. 

Asimismo, dio a conocer la documentación que deberán presentar las y los interesados para acceder realizar el trámite de testamento gratuito.

“Sólo necesitas llevar tu acta de nacimiento y, en caso de que la propiedad esté a nombre tuyo y de tu cónyuge, también el acta de matrimonio. Además, la vivienda no debe exceder un valor catastral de 1,850,000 pesos. Deberás presentar un recibo del predial, no es necesario que esté pagado, copia de tu CURP y una identificación oficial”, detalló.

Flores Serna explicó que el patrimonio debe brindar tranquilidad y no problemas a las familias, de ahí la importancia de contar con un testamento.

Finalmente, el secretario general de Gobierno reiteró la invitación a aprovechar esta oportunidad, ya que contar con un testamento permite garantizar certeza jurídica sobre el patrimonio familiar y evitar conflictos entre herederos.

“Queremos que las familias de Nuevo León tengan la seguridad de que su patrimonio quedará en orden, y qué mejor que hacerlo de manera gratuita y con el acompañamiento del gobierno del Estado”, subrayó.

La Brigada de Testamentos Gratuitos se realizará únicamente el 25 de septiembre en el Gimnasio Nuevo León Unido, en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

Está dirigida a todas y todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_54_AM_ae0f201732
Pide Andrés Mijes consulta sobre paridad total
Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
0_E9_A7983_3dff49a4da
UANL entrega 211 títulos de doctorado en ceremonia solemne
publicidad

Últimas Noticias

adele_super_bowl_ef31e61d71
Apuntan rumores a Adele para show de medio tiempo del Super Bowl
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_21b4672b25
Lorna Cepeda, 'la peliteñida' visitará Monterrey en noviembre
andre_jardine_partido_100_530869613f
Cumplirá André Jardine 100 partidos como DT del América
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_120d9d6813
Bloquean carretera en por desaparición de joven
publicidad
×