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Tamaulipas

Mejoran la productividad y genética del hato caprino 

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, realizó una evaluación reproductiva de sementales caprinos pertenecientes a productores locales

  • 17
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, realizó una evaluación reproductiva de sementales caprinos pertenecientes a productores que participan en los grupos de extensionismo pecuario. 

El director de Extensionismo Pecuario, Eduardo Maraboto Martínez, dijo que por instrucciones del secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, se impulsa esta actividad que forma parte de las acciones de acompañamiento técnico. 

Entre las pruebas realizadas se incluye la obtención de una muestra de semen mediante eyaculación, la cual es analizada en microscopio para evaluar parámetros que permiten pronosticar la calidad y eficiencia reproductiva del contenido seminal. 

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El funcionario del gobierno del estado refirió que estas actividades se realizan en las comunidades rurales Plan de Ayala, Independencia y San Juan de Oriente, del municipio de Jaumave. 

El grupo está conformado por 32 productores, que en promedio cuentan con alrededor de 20 caprinos cada uno, fortaleciendo la productividad de sus unidades de producción.


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