Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
congreso_coahuila_18dc6e0a29
Coahuila

Evalúa el Congreso de Coahuila informe de la Auditoría

El Congreso determinará las sanciones que se aplicarán a aquellos entes públicos que no hayan solventado las observaciones hechas por la Auditoría Superior

  • 06
  • Enero
    2026

La Auditoría Superior del Estado entregó el pasado 30 de diciembre el informe de resultados de las cuentas públicas 2024 al Congreso del estado, con lo que la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública revisará los reportes y determinará las sanciones que se aplicarán a aquellos entes públicos que no hayan solventado las observaciones hechas por la ASE.

En el caso de Múzquiz, municipio que gobernó durante 2024 Tania Flores, quien enfrenta un proceso judicial por ejercicio indebido de funciones, la ASE documenta una serie de observaciones por montos no solventados.

Como resultado de la auditoría ASE-07232-2024, se desprenden 5 observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades por un valor total de un millón 337 mil 751.13 pesos, correspondientes a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

Asimismo, la Auditoría detalla que con motivo de la fiscalización superior al Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del ejercicio 2024 se realizó una auditoría de cumplimiento en la que se detallan observaciones no solventadas por un valor de 757 mil 937.14 pesos.

Además, la ASE menciona observaciones no solventadas por un valor de 20 millones 973 mil 580.09 pesos, dentro de la auditoría ASE-02548-2025. 

Otras observaciones se refieren a un “control interno insuficiente para garantizar el ejercicio eficiente de los recursos o en el cumplimiento de obligaciones legales y normativas, integrados en una observación por un valor de 2 millones 970 mil 700 pesos”. 

La ASE refiere además irregularidades en la contratación y adquisición de servicios por un millón 629 mil 12.74 pesos, además de otras observaciones en la misma materia por 5 millones 608 mil 900 pesos.

Por si fuera poco, “falta comprobación o la documentación e información presentadas son insuficientes para su comprobación y justificación, integrados en tres observaciones por un valor de 10 millones 169 mil 500 pesos, y otros 496 mil 664 pesos de los que falta documentación que los justifique.

Cabe mencionar que, con posterioridad a la presentación del Informe Anual de Resultados, la ASE iniciará, en su caso, el procedimiento correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las denuncias y/o querellas penales a que hubiere lugar por los probables delitos que se pudieran configurar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_18_at_9_06_21_PM_b70b49944e
Investigan daño al erario por $23 millones de pesos en Múzquiz
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_29_52_AM_86399b7230
Reprueban el 60% de las cuentas públicas en Tamaulipas
AHMSA_15e6e80470
Sospechan irregularidades en manejo financiero de AHMSA
publicidad

Últimas Noticias

nueve_integrantes_cjng_puebla_d3014aa5a9
Caen nueve presuntos integrantes del CJNG en Puebla
G_E_Bc_NWYA_Ahj_Eh_de12c91248
Samuel García reconoce a Tesorería y anuncia relevo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T114241_546_12dbfff976
Saldo blanco por pirotecnia en fiestas decembrinas en NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×