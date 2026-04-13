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Tamaulipas

Regidora descarta asumir Bienestar Social en Reynosa

Oralia Cantú rechaza encabezar Bienestar Social en Reynosa por falta de tiempo, al priorizar su maternidad y funciones en Cabildo

  • 13
  • Abril
    2026

La regidora de Reynosa, Oralia Cantú, se desmarcó de la posibilidad de asumir la Secretaría de Bienestar Social del Ayuntamiento, luego de ser cuestionada tras su reincorporación a las actividades públicas.

Explicó que, aunque reconoce la importancia del trabajo territorial y la alta demanda que implica dicha dependencia, actualmente no cuenta con el tiempo necesario para dedicarle de manera completa, debido a su situación personal.

Detalló que, como madre primeriza de un bebé de seis meses, atraviesa una etapa que requiere de su atención, por lo que ha decidido priorizar su entorno familiar sin descuidar sus funciones dentro del Cabildo.

Respecto a la posibilidad de buscar una candidatura a un cargo de elección popular, indicó que no descarta la idea a futuro, aunque dejó en claro que por ahora no está en sus planes asumir otro puesto, reiterando su compromiso con la regiduría.

“El trabajo territorial es una de mis partes favoritas, pero es una secretaría muy demandante… en este momento no dispongo del tiempo para dedicarme al 100 por ciento”, expresó.

Añadió que su situación actual influye directamente en su decisión. “Como mamá primeriza con un bebé de seis meses se me complica mucho y no quiero crecer sintiendo tanta culpabilidad”, puntualizó.


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