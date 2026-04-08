Memo Ruiz supera los 500 apoyos ortopédicos entregados

El diputado Memo Ruiz encabezó una nueva jornada de entrega de aparatos ortopédicos a través de sus casas de gestoría, acercando apoyos que realmente hacen la diferencia en la vida diaria de muchas familias.

En esta ocasión se entregaron 35 aparatos, que se suman a una entrega reciente de 80 más, alcanzando ya un total histórico de más de 500 apoyos distribuidos.



El diputado señalo que tras de cada enrega hay historia distinta, pero todas comparten algo en común: la posibilidad de recuperar movilidad, independencia y calidad de vida.

“Nuestra meta es que ninguna limitación física sea un obstáculo para el desarrollo integral de las personas. Cada aparato entregado representa una nueva oportunidad de independencia para una familia”, expresó Ruiz.

Desde sus casas de gestoría, el legislador ha venido consolidando un modelo de atención directa, donde las necesidades se escuchan de frente y las soluciones llegan sin rodeos. Sillas de ruedas, andaderas, bastones y otros implementos especializados forman parte de estos apoyos dirigidos principalmente a quienes más lo necesitan.

Más allá de la entrega, el mensaje es claro: la inclusión no puede quedarse en discurso, debe traducirse en acciones concretas que abran camino y generen condiciones más justas para todas y todos.

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