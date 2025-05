Explosión fue por acumulación de gas: Fiscalía de Coahuila

Durante el día de hoy la Fiscalía General de Justicia de Coahuila dio a conocer que la explosión en una vivienda ocurrida éste martes 6 de septiembre donde fallecieron tres elementos de la Fiscalía, se debió a una acumulación de gas en la casa, asimismo descartaron que se tratara de un atentado contra los miembros del organismo.

Según explico la Fiscalía, en el lugar no se encontraron indicios o rastros de un iniciador para generar la explosión, por ello descartaron que se tratara de un atentado contras los elementos de justicia; cabe señalar que según usuarios, en el lugar se encontró que el tanque se gas estaba "intacto", sin embargo el Fiscal del Estado, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que esto se debió a que dicho cilindro no tenía oxigeno, por ello no explotó.

"Es importante que aclaremos que los cilindros de gas están diseñados para no explotar, dentro del cilindro solo vamos a tener el combustible, no hay oxígeno. Para que se produzca un incendio, una explosión, es necesario tener oxígeno también. Por esto el tanque estaba intacto, porque la concentración de gas LP se dio en otro punto de la casa", explicó.

"Se dio una fuga en la cocina, en la zona que, según los planos arquitectónicos de la vivienda que nos entregaron, era la cocina. Aquí encontramos la estufa, en el lugar nos dimos cuenta que una de las perillas estaba abierta, que esta era la fuente de combustible. Los resultados de mis estudios y de mis compañeros en conjunto, ponen fin a una especulación de un atentado", comentó.

"Aquí hubo una fuga de gas, entró en equilibro con el oxígeno que había en la vivienda y en contacto con una fuente de calor, que pudo ser desde el encendido de un foco, la fricción entre dos objetos o la estática que tenemos nosotros, pudo ser la fuente de color que hizo que se diera paso a la explosión", añadió.

"Había el gas suficiente para que reaccionara con el oxígeno y, en contacto con la fuente de calor, se diera la explosión. Este gas era gas LP, el gas LP es más pesado que aire, tiende a bajar, entonces para que se diera la explosión tenía que haber oxígeno", concretó.

Igualmente explicó las causas de muerte de los tres elementos de la Fiscalía, uno se debió a un traumatismo craneoencefálico, otro debido a una asfixia por compresión, y el último falleció de asfixia por obstrucción de vías aéreas.

