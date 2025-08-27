Celebran bikers la seguridad en Coahuila con la Rodada 2025

Bajo el lema “En Coahuila rodamos seguro”, del 12 al 14 de septiembre se llevará a cabo la Rodada por Coahuila 2025, organizada por el Moto Club Camellos, con la participación de más de 300 motociclistas y una expectativa de derrama económica superior a los 2 millones de pesos.

El recorrido abarcará ocho municipios de tres regiones del estado: Saltillo, Monclova, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Torreón, Viesca, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe. La rodada será parte de la celebración por el 30 aniversario de Camellos Saltillo, e incluirá convivencia y música en las localidades donde pernocten los bikers.

Se espera la asistencia de motociclistas provenientes de diferentes estados de México como Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, así como de Estados Unidos.

En rueda de prensa, la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, junto al presidente nacional del Moto Club Camellos, Emilio Cervera Gutiérrez, dieron a conocer los detalles del evento.

“Vamos a demostrar que rodar por las carreteras de Coahuila es seguro. Le seguimos apostando a nuestro estado”, afirmó Cervera, quien invitó a los motociclistas coahuilenses a sumarse al recorrido, que tendrá un costo de inscripción de 700 pesos, y puso a disposición los teléfonos 844 176 3524, 844 537 2922 y 844 310 7948.

Por su parte, Jantiel Ibarra, presidente del Moto Club Camellos Saltillo, explicó que este año optaron por un festejo distinto al habitual, privilegiando la esencia biker: la experiencia de rodar en carretera. Mientras que Cindy Berino, también integrante del club, subrayó que el objetivo es disfrutar de los paisajes de Coahuila en un ambiente de paz y seguridad.

El director de OCV Saltillo, Raúl Rodarte, señaló que los eventos motociclistas generan un impacto positivo en la economía local y reiteró el apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes para seguir impulsando el turismo en la región.

En su intervención, la secretaria de Turismo destacó que gracias al modelo de seguridad implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila mantiene un clima de paz que permite realizar eventos de gran formato como esta rodada.

“¡En Coahuila, hay plan! Invitamos a los bikers de todas las regiones y de estados vecinos a ser parte de la Rodada por Coahuila 2025, un evento que celebra la pasión por el motociclismo y el turismo carretero en un estado seguro como el nuestro”, concluyó Amezcua González.

Comentarios