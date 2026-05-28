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Coahuila

Vacían lago del Bosque Urbano para retirar algas y limpiar

El funcionario recordó que días atrás el crecimiento acelerado de algas se generó por las altas temperaturas y la suspensión temporal del sistema de riego.

  • 28
  • Mayo
    2026

Luego de que las altas temperaturas provocaran la rápida formación de algas en el lago artificial del Gran Bosque Urbano Ejército Mexicano, autoridades iniciaron el vaciado total del cuerpo de agua para concluir labores de limpieza y retirar el sedimento acumulado.


Luis Sepúlveda, director del Bosque Urbano, informó que actualmente el lago se encuentra en una etapa de azolve manual, donde trabajadores concentran el sedimento en distintos puntos para posteriormente retirarlo con maquinaria pesada sin dañar la membrana impermeable del vaso artificial.


“Estamos juntando todo el sedimento para después extraerlo y utilizarlo en composta para el mismo bosque”, explicó.


El funcionario recordó que días atrás el crecimiento acelerado de algas se generó por las altas temperaturas y la suspensión temporal del sistema de riego durante el fin de semana, situación que favoreció la proliferación sobre la superficie del lago.

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Detalló que el cuerpo de agua tiene capacidad cercana a los tres millones de litros y forma parte del sistema de riego que abastece más de 50 hectáreas del parque.


Como parte de los trabajos actuales, el sedimento extraído será reutilizado en composta junto con hojas secas y ramas trituradas generadas dentro del mismo Bosque Urbano.


Sepúlveda indicó que entre lunes y martes comenzará el retiro del material con apoyo de retroexcavadoras y camiones de carga de seis metros cúbicos.


Precisó que la maquinaria no ingresará directamente al lago para evitar daños en la membrana protectora, por lo que el proceso será realizado manualmente por brigadas que utilizan herramientas de plástico y botas especiales.


“La retroexcavadora trabaja desde afuera y el personal llena manualmente la pala”, señaló.


Una vez concluida la limpieza y el barrido final, el lago comenzará nuevamente a llenarse entre martes y miércoles de la próxima semana para reactivar el sistema de riego del parque.


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