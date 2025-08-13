Familias en riesgo por deslave del arroyo La Encantada

Un deslave en el arroyo La Encantada, que atraviesa la colonia Analco, en Ramos Arizpe ha generado un riesgo para al menos cinco familias que habitan sobre la calle Uxmal, en su cruce con Tulum y Chichen-Itzá.

La vialidad fue cerrada de forma indefinida, por Protección Civil Municipal, para prevenir accidentes, mientras se realizan los estudios técnicos para contener el avance del daño.

El desprendimiento de tierra, intensificado por las lluvias de julio, provocó el debilitamiento del talud que sostiene la banqueta y parte de las viviendas.

Los vecinos, que llevan más de 15 años viviendo en el lugar, temen que sus casas colapsen si la erosión continúa, por lo cual este miércoles, los afectados acudieron a la Presidencia Municipal para solicitar una intervención urgente que frene el deslave.

Por lo anterior alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que especialistas analizan la estabilidad del terreno y las posibles obras de contención, entre ellas la construcción de una barda o la colocación de gaviones.

Asi mismo destacó que la prioridad es salvaguardar la integridad de las familias y evitar daños estructurales irreversibles a sus viviendas, por lo cual tendrán que verificar la situación inmobiliaria de cada uno de los inquilinos para saber si son propietarios o renteros.

Hasta el momento, no se ha definido una fecha para la reapertura de la vialidad, y se espera que el Ayuntamiento determine en próximos días el diagnóstico técnico con las acciones a implementar para frenar el deslave.

