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Coahuila

Favorece calor reproducción de garrapatas en Ramos Arizpe

Autoridades reiteraron el llamado a la población a revisar periódicamente a sus mascotas y mantener limpios los espacios donde habitan

  • 20
  • Abril
    2026

Las altas temperaturas de la primavera están favoreciendo la rápida reproducción de garrapatas que se alojan en la población de perros sin hogar en Ramos Arizpe, lo que incrementa el riesgo de transmisión de rickettsia, una bacteria que puede afectar tanto a mascotas como a personas.

La directora del centro de control animal “Mi Mascota”, Isis Pérez Soberanis, explicó que este parásito mantiene presencia constante durante el año, pero en temporada de calor su ciclo reproductivo se acelera, pudiendo multiplicarse cada 21 días.

Detalló que la rickettsia se transmite principalmente por la picadura de garrapata, por lo que el control de estos parásitos es fundamental para evitar riesgos sanitarios en los hogares.

Como parte de las acciones preventivas, indicó que existen diversos productos antiparasitarios con periodos de protección de hasta cuatro o cinco meses, aunque su eficacia depende de una correcta aplicación y del seguimiento puntual de las indicaciones.

Añadió que la clave no es erradicar por completo la presencia de garrapatas —lo cual resulta complejo—, sino mantenerlas bajo control para reducir la posibilidad de contagio.

En cuanto a la situación local, señaló que en el centro no se han detectado casos positivos de rickettsia en animales atendidos, aunque el registro de contagios en humanos corresponde a las autoridades de salud.

Además, destacó que ha incrementado el interés de la población por informarse sobre el cuidado de mascotas y la desparasitación, lo que ha derivado en una mayor afluencia de personas que buscan orientación gratuita en el centro.

Actualmente, el espacio mantiene en resguardo alrededor de 78 animales, de los cuales cerca de 60 están disponibles para adopción, todos bajo esquemas de control sanitario que incluyen tratamientos contra garrapatas desde su ingreso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a revisar periódicamente a sus mascotas, mantener limpios los espacios donde habitan y acudir a asesoría especializada ante cualquier duda, especialmente durante la temporada de calor, cuando el riesgo aumenta.


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