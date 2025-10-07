Cerrar X
Coahuila

Festival Ánimas del Desierto 2025 ofrecerá 71 actividades

El Ayuntamiento de Saltillo presentó el Festival de las Ánimas del Desierto 2025, que contempla 71 actividades, y se estará del 28 de octubre al 6 de noviembre

  • 07
  • Octubre
    2025

Este lunes el Ayuntamiento de Saltillo presentó el Festival de las Ánimas del Desierto 2025, que contempla 71 actividades, y que se celebrará del 28 de octubre al 6 de noviembre.

César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Saltillo, quien acudió en representación del alcalde Javier Díaz González, explicó que este festival tiene como finalidad preservar las tradiciones del Día de Muertos en la capital de Coahuila.

La cartelara presentada para este año, contempla 38 espacios en toda la ciudad, entre parques, centros comunitarios plazas, parques, calles y colonias, con la participación de cerca de 2 mil participantes entre organizadores, artistas, creadores, estudiantes, ciudadanos voluntarios y personal operativo.

“Se espera una asistencia de más de 350 mil personas a lo largo de este festival, lo cual reafirma que el Festival no solo preserva nuestras tradiciones, sino que también impulsa la vida cultural y turística de la región”, dijo Moreno Aguirre.

Dijo que esto es posible gracias al apoyo del alcalde Javier Díaz, y del Gobernador Manolo Jiménez.

“Gracias a la visión de ambos hoy Saltillo mantiene vivas sus tradiciones y las comparte y las convierte en orgullo de nuestra ciudad y nuestro estado”, apuntó.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura en Saltillo, destacó que esta es una de las festividades más representativas en México y el mundo.

“El Festival Ánimas del Desierto es uno de los festivales más ciudadanos que tenemos, hacen comunidad siendo parte de, es muy importante no solo darles una plataforma a nuestros creadores artísticos sino también que la ciudadanía forme parte de esta gran tradición”, dijo.

Dentro de los eventos programados destacó el Altar Monumental en las escalinatas de Santa Anita, así como el Magno Altar de Muertos 2025 en las escalinatas del Parque las Maravillas; el Festival Paso de la Mariposa Monarca en el Distrito Centro; la exposición de las Calaveras Saraperas; el Pabellón de Cocineras Tradicionales; y el Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios.

La cartelera contempla diferentes actividades de teatro, música, danza, exposiciones, altares y concursos, entre otras.


