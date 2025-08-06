FGR vincula a proceso a presunto narcomenudista en Ramos Arizpe

Tras diversas denuncias ciudadanas por actividades ilícitas en la colonia Urbivilla, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N” por presuntos delitos contra la salud, luego de un cateo realizado el 30 de julio en un domicilio de dicho sector en Ramos Arizpe.

Vecinos del sector señalaron que durante varios meses se reportó la venta clandestina de bebidas alcohólicas, movimiento irregular de personas y presunta distribución de drogas. Estos reportes derivaron en la intervención de autoridades federales y estatales, como parte de una serie de operativos realizados este año en la Región Sureste.

De acuerdo con la carpeta FED/COAH/SALT/0000876/2025, el cateo fue autorizado por el juez federal Mauricio Urzúa Hernández, quien ordenó la inspección del inmueble por posibles violaciones a los artículos 193 y 195 del Código Penal Federal relacionados con la posesión de narcóticos con fines de distribución y sin autorización sanitaria.

Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos de la FGR, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional aseguraron 485.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 99 gramos de marihuana y 2 mil 820 pesos en efectivo. Jesús “N” fue detenido en el lugar.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba necesarios para que el juez de control determinara la vinculación a proceso del imputado, además de dictar prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

El inmueble fue asegurado y permanece bajo custodia federal como parte del proceso legal en curso.

