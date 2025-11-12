Cerrar X
EH_UNA_FOTO_048866fb84
Internacional

Cae autobús a barranco en Perú; hay al menos 37 muertos

Un autobús cayó por un barranco en el sur de Perú tras chocar con una camioneta, dejando al menos 37 muertos y 13 heridos

  • 12
  • Noviembre
    2025

Un autobús cayó por un barranco la madrugada de este miércoles tras chocar con una camioneta en una carretera del sur de Perú dejando al menos 37 muertos y 13 heridos, informaron las autoridades.

El vehículo de la empresa Llamosas se salió de la vía en una curva y cayó más de 200 metros hasta la orilla del río Ocoña, en la región Arequipa. El gerente de Salud de la región, Walther Oporto, dijo a medios locales que suman al momento 37 fallecidos y que uno de ellos murió camino a un hospital.

El bus había partido de la ciudad de Chala, una zona de intensa actividad minera, y tenía como destino la ciudad de Arequipa.

El accidente ocurrió cerca de la misma zona donde en 2018 hubo otro accidente que dejó 44 muertos. Imágenes de las televisoras locales mostraron a los bomberos y policías rescatando a los pasajeros muy cerca de pequeñas cruces de color negro colocadas en recuerdo de los fallecidos hace siete años.

En Perú los accidentes mortales son frecuentes. En agosto otro autobús volcó en una carretera dejando 10 muertos. En julio otro accidente dejó 18 muertos y 48 heridos en una zona de los Andes.

Un estudio de la fiscalía afirma que la imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros.

La vigilancia del transporte por carretera en Perú es débil y el auxilio es tan lento y desorganizado que varios heridos mueren cerca de las vías, según expertos que han indicado por casi dos décadas que la solución es una reforma integral del transporte.

En 2024 hubo unos 3,173 muertos producto de accidentes de tránsito, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_12_at_9_50_17_PM_a1b5cc20a0
Recibe Oliverio Tijerina medalla al mérito ciudadano de la UANL
mundial_2026_hacienda_1604205d28
Afinan Hacienda y FIFA acuerdos fiscales para Mundial 2026
ccd9d813_32bd_4e44_93f1_40fe8b75efcc_fc22c03ffd
Desaparece familia completa en Reynosa sin dejar rastro
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_9fd85220f4
Supervisa Adrián obra de cancha de futbol 7 en San Jerónimo
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T133543_722_f09f1df509
Desalojan a 500 húespedes por fuga de gas amoníaco en Oklahoma
hombre_muere_fc_a6ded9340b
Muere hombre tras ser detenido por Fuerza Civil en Monterrey
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×